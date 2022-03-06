Мы найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям, — Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский, 6 марта
Президент Украины эмоционально обратился к врагам.
«Сегодня — Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Нет завтра. Никогда. И вместо прощенного будет Судный день»,— обратился глава государства в воскресенье, 6 марта.
Он вспомнил о том, что сегодня в Ирпене, под Киевом, при попытке эвакуироваться из города кафиры расстреляли целую семью. Враги также не разрешили организовать гуманитарные коридоры, открывая огонь по мирным жителям.
Владимир Зеленский
« Мы найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, которая запускала ракеты, которая отдавала приказ и нажала на „пуск“. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы», — пообещал Президент.
Он также сказал, что враги уже анонсировали дальнейшее уничтожение военной инфраструктуры Украины, а это новые и новые убийства. И осудил молчание иностранного сообщества, которое продолжает блокировать закрытие неба над Украиной.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»