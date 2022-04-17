«Мы готовимся к худшим сценариям и к повторной попытке взять Киев»: интервью с Николаем Жирновым
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Николая Жирнова назначили главой КМВА1 Фото: прессслужба КМВА
Военный глава Киева Николай Жирнов рассказал о военных буднях, эвакуации населения, украинцах-диверсантах, возможных сроках возвращения в столицу, а также — об опасных планах врага на ключевой город страны.
На шестой день войны, 1 марта, Президент Украины назначил главу Киевской городской военной администрации. Им стал генерал-майор и военный с многолетним стажем Николай Жирнов. Такое решение Глава государства аргументировал острой необходимостью защиты столицы, которая была и остается ключевой целью врага.
Николаю Николаевичу Жирнову — 56. Он профессиональный военный. В свое время служил командующим силами поддержки. А в 2014-2015 гг. организовывал инженерное обеспечение боевых действий наших ВСУ. В последнее время в СНБО — государственный эксперт Службы военной безопасности. Сейчас он — на обороне Киева.
Несмотря на напряженный график, бессонные ночи, «Вечернему Киеву» удалось записать короткое интервью с днем войны.
Украинские военные занимают позиции в центре Киева в ожидании штурма города со стороны российских войск. 25 февраля
—Какой будет роль Киева в этой войне в ближайшее время?
—Роль Киева— не изменялась и не будет меняться. Это столица нашего государства, это тот город, где находится все руководство нашего государства. Здесь все наши святыни. Это неотделимая часть нашей экономики. Для всех украинцев — это святое место, которое мы будем защищать до последней капли крови и не отдадим в жертву врагу!
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»