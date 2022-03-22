Мы делаем все, чтобы попасть в города и села Чернобыльского направления, — Алексей Кулеба.
Алексей Кулеба
Сегодня Киевщина условно поделена на северную (там, где идут боевые действия) и южную зоны (там где боев нет).
В северной части в некоторых районах гуманитарная катастрофа — туда не могут подвезти еду и медикаменты. В некоторых селах нет ни электричества, ни газа.
«Мы знаем обо всех деревнях и местечках, где нужна помощь. И делаем все возможное, чтобы предоставить ее каждому нуждающемуся человеку. Однако из-за боевых действий и обстрелов оккупантов, не везде можем попасть к людям»,— сообщил Алексей Кулеба.
В настоящее время самые большие запросы в гуманитарной помощи получают по направлениям — Бучанский, Броварской и Чернобыльской. Наиболее опасными направлениями остаются населенные пункты вдоль Житомирской трассы, Буча — Ирпень — Гостомель, Немишаево, Дмитровская община, Макаровская община, север Вышгородского района. Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин Броварского района. Враг постоянно перемещает технику, пытается закрепиться, строит фортификационные сооружения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»