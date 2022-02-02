МВД и «Слуга народа» отреагировали на резонансное видео с места ДТП под Киевом с участием нардепа
Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа. Фото из открытых источников
Обнародована видеозапись с нагрудных камер патрульных, которые оформляли ДТП на Бориспольской трассе с участием влиятельного члена фракции «Слуга народа», заместителя председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Александра Трухина, наделал много шума.
Аварию, в которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей, которую пытались скрыть с самого начала «расследуют» уже почти полгода. На видео, что обнародовали журналисты «Украинской правды» в своем расследовании, Александр Трухин пытается скрыться с места ДТП и обращается в полицейский со словами «давай я тихонько в лес пойду». Просит отдать ему сумку с машины, с которой обещает «отгрузить 150 тысяч», а также говорит, что позвонит по телефону главе МВД Денису Монастырскому. После обнародования резонансного видео, сопредседатель фракции выступила с заявлением от имени своей политической силы с требованием отставки министра внутренних дел, руководителя Государственного бюро расследований (ДБР), «спустившего расследование на тормоз», а теперь и Президента Владимира Зеленского.
«Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции господина Трухина, который должен немедленно составить мандат и не позорить Верховную Раду»,— сказала народная депутат.
В партии «Слуга народа» в ситуации и исключили из своих рядов скомпрометированного парламентария. Соответствующее решение приняла глава этой политической силы, заместитель руководителя одноименной фракции в парламенте Елена Шуляк.
«Это будет означать прекращение его (Трухина,— ред.) полномочий как председателя Полтавской областной организации партии»,— объяснила она.
В свою очередь лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за поведение Александра Трухина.
«Кадры из нательных камер полицейских говорят больше, чем он может сказать в своем оправдании. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга Народа». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает — такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование», — сказал за «горячим следом» Давид Арахамия.
< Впоследствии он выступил еще с одним заявлением о немедленном созыве внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы заслушать председателей правоохранительных ведомств, впрочем не только по делу Трухина, но и других народных депутатов, в частности Петра Порошенко.
Не заставили себя ждать с реагированием на громкий скандал в МВД, а также ДБР, которое полгода не может выяснить находился ли народный депутат за рулем во время ДТП.
В Министерстве внутренних дел напомнили, что передали уголовное дело бюро расследований именно потому, что в ходе следствия получили факты, свидетельствовавшие, что автомобилем Audi мог управлять народный депутат. Ведь уголовными делами по высшим должностным лицам занимается ДБР.
«Все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Александр Трухин о чем-то пытался «договориться» с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП»,— говорится в заявлении МВД.
В свою очередь в ДБР оправдываются тем, что материалов, обнародованных журналистами «Украинской правды», на момент выхода следствия не было.
«Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет предоставлена юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем»,— заявили в Госбюро расследований.
В то же время в ДБР сообщили, что до сих пор проводят все необходимые эксперты относительно ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года.
Тогда СМИ сообщили, что якобы Александр Трухин под хмельком на большой скорости врезался на Audi в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Впоследствии около 30 медиа удалили или отредактировали сообщения об этой аварии, убрав упоминания о народном депутате. Некоторые редакторы СМИ рассказали, что после публикации новости о ДТП с участием Трухина на почту пришли коммерческие предложения удалить материал об инциденте.
Расследование «Украинской правды» ДТП при участии Александра Трухина
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»