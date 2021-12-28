Мюзикл «Новая Снежная Королева»: фото
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фото Бориса Корпусенко
24 декабря в Национальном дворце «Украина» стартовал мюзикл «Новая Снежная Королева».
Новогоднее представление привлекло внимание многих знаменитостей: певцов, артистов, модельеров, таких как Ирина Билык, Антонина Матвиенко, Мария Ефросинина, Юрий Рыбчинский, Екатерина Сильченко и многие другие.
Звездное внимание было неслучайным, поскольку главные артисты мюзикла: Ольга Полякова, Владимир Горянский, Дмитрий Коляденко и Михаил Соколовский — всегда привлекали внимание к своему творчеству.
Своими впечатлениями поделились звездные гости. «Хорошая профессиональная работа. Очень свежа по своим средствам. Мне понравилась», — рассказывает Юрий Рыбчинский.
Необычная роль досталась Дмитрию Коляденко. Он сыграл бабушку Герду: «Я с удовольствием согласился. Моя мечта – сыграть в мюзикле. Но Герда — это очень необычная роль для меня. Создать интересный образ помогла мне Анна Яковлевна Билык, моя ныне покойная теща. Она носила такую же прическу. Я попытался скопировать ее манеру разговаривать, ее любимые слова и фразы. Мне кажется, что она смотрит на меня с небес и радуется за наш спектакль. Мой сценический образ создали стилисты мюзикла: много украшений, яркие цвета, воланы. В таком наряде я стал похож на Леди Гуччи из одноименного фильма».
Сергей Перман, главный продюсер мюзикла бродвейского формата «Новая Снежная Королева», тепло поблагодарил всех артистов мюзикла и режиссера Александра Лещенко.
В мюзикле хорошо сочетаются мир, костюмы, музыка, танцы и цирковые номера. Особенно детская аудитория выделила танец роботов в костюмах с диодным освещением. В мюзикле поднята тема поколений: их взаимодействие, отношение друг к другу. Молодая красивая зла Снежная Королева и старый добрый Санта в конце концов приходят к согласию, что признание в социальных сетях не делает человека счастливым, а счастье и гармония рождаются внутри каждого благодаря доброму сердцу и добрым поступкам.
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< >Внук Кай и бабушка Герда — благодаря пониманию и уважению, умению делиться опытом и слышать друг друга — проходят все препятствия на своем пути. Мюзикл будет интересен всей семье. Каждый найдет свою тему на размышления, а Юмор Димы Коляденко заставляет улыбаться и чувствовать семейное тепло. snigova-koroleva-foto-91bd031.jpg» alt=»Мюзикл «Новая Снежная Королева»: фото» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»