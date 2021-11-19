Мозаичные портреты киевских княгинь экспонируют в соборе Святой Софии
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Директор Неля Куковальская рассказывает о необычном художественном проекте. Фото: НЗ «София Киевская»
В Софиевском соборе состоялись торжественные по случаю дарения Национальному заповеднику «София Киевская» мозаичных портретов и резного киота. Мероприятие является частью меценатского проекта «Три поколения благоверия» в рамках которого было создано три мозаика, обрамленные резным киотом, выполненным по аутентичным образцам XIX в.
Мозаичные портреты strong>женщинам династической истории Руси-Украины: Ингигерде — дружине великого князя киевского Ярослава Мудрого, Анне — княжне киевской, дочери Ярослава и Ингигерды и — дочери королевы Франции Анны Ярославны и ее мужа, короля Франции Генриха I.
Мозаики изготовили Алексей Лобода и Захар Лукаш из студии «Витражи Пивоварова», а киот — известный украинский мастер Александр Закусило. Мозаичный портрет Анны Ярославны создан по мотивам литографии французского мастера ХІХ ст. Франсуа Серафина Дельпеша, а мозаичные портреты Ингигерды и Эдигны — за работами современного украинского художника Артура Орленова.
Мозаические портреты княгини Ингигерды, ее дочери Анны и внучки Эдигны. Фото: Фото: НЗ «София Киевская»
Генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальскаярассказала о художественном проекте, поблагодарила меценатов, авторов работы и всех специалистов, занимающихся изучением, восстановлением, сохранением и популяризацией украинской истории. Украшением вечера стало выступление ансамбля солистов «Благовестность».
Кандидатка исторических наук Елена Ясинецкая в своей лекции озвучила основные аспекты религиозной жизни выдающихся женщин, акцентировав на их христианских ценностях и добродетелях и благотворительной деятельности.
Татьяна Олос. Фото: НЗ «София Киевская»
Анна Горобец представляет издание книги о киевских княгинях. Фото: НЗ «София Киевская»
Почетные гости презентации. Фото: НЗ «София Киевская»
Совместное фото коллектива проекта и участников мероприятия. Фото: НЗ «София Киевская»
Мероприятие посетила супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Каролин деПонсен. В приветственной речи она подчеркнула историческую роль Анны Ярославны для Франции, заметила, что ее имя до сих пор помнят и хранят, в частности, в основанном королевой аббатстве Святого Винцента в Санлисе.
Также на торжествах присутствовала первая заместитель главы миссии Швеции в Украине— Катя Салсбек. Она отметила, что «эти три поколения женщин внесли весомый вклад в укрепление связей между Швецией, Украиной и Францией, а также другими европейскими государствами» и «благодаря исследованиям, проведенным историками Национального заповедника, мы надеемся пролить свет биографии этих выдающихся женщин и развеять мифы о них».
Хор «Благовестность». Фото: НЗ «София Киевская»
Художественное мероприятие подытожила речь основательницы компании «OLOS» Татьяне Троян, которая отметила, что уже на протяжении 13 лет ее проект исследует и изучает фигуры выдающихся личностей, которые сформировали украинскую историю и ее идентичность. Этот дар — от украинцев современного, в память об украинцах прошлого, ради украинцев будущего!»,— отметила Татьяна Троян.
Киот и мозаики теперь будут постоянно экспонироваться в соборе, в выставочном зале второго этажа, посвященном современному искусству.
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< p>Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»