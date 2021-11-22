Мост через Днепр и Арку дружбы народов подсветят оранжевым цветом
Пешеходный мост через Днепр. Фото: Борис Корпусенко
25 ноября, начнется Международная социальная акция «16 дней против гендерного насилия».
По этой причине оранжевым цветом с17:00 до 22 :00 подсветят Парковый мост через Днепр (Пешеходный мост) и Арку дружбы народов. Таким образом, не только привлекут внимание к проблемам домашнего насилия, а также напомнят всем, кто страдает от него, помочь разорвать круг насилия.
Инициативу Представительства Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в Украине по подсветке моста и арки поддержали в КГГА.
«Оранжевый цвет — цвет надежды — выбран цветом глобальной кампании „Orange the World: 16 дней активизма против гендерного насилия“, начатой ООН в 1991 году. Этот цвет символизирует более яркое будущее, свободное от насилия против женщин и девушек, как единственную символику мероприятий в рамках кампании по всему миру»,— отмечают в Представительстве ООН Женщины в Украине.
К слову, в разные годы к кампании присоединялись здания парламента Нидерландов, Европейской комиссии в Брюсселе и Европейского парламента в Страсбурге, и другие знаковые сооружения разных стран. Украина присоединилась к акции «16 дней против насилия. Через год мероприятия и инициативы акции, провозглашенной вторым Всеукраинским конгрессом женщин, прошли уже в 20 регионах Украины, объединили 75 всеукраинских общественных организаций и широкий круг представителей государственных структур. В этот шестнадцатидневный период входят и демократического сообщества даты: 1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом, 2 декабря — Международный день борьбы с рабством, 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью, 5 декабря — Международный день волонтера и другие.
, когда знаковые сооружения Киева приобщаются к глобальным социальным инициативам. Так, к Международному дню преждевременно рожденных детей колокольню Софии Киевской подсветили фиолетовым цветом, а ко Всеукраинскому дню борьбы с раком груди Национальная опера в прошлом году засияла розовым цветом.
Наталья МАРК , «Вечерний Киев»