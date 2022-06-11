Москва снова угрожает Польше
В кремле отреагировали на желание Анджея Дуды увеличить контингент Северного Альянса.
Фото: AP A A+ A++ < i class="fa fa-star">
Событие: Президент Польши стремится к увеличению войск НАТО на восточном фланге. В российском МИД отреагировали угрозами.
Детали и комментарии:После саммита Бухарестской девятки 10 июня Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы вторжение России в Украину Северный Альянс увеличил количество американских войск на восточном фланге. Об этом сообщает Polskie Radio. Дуда хочет, чтобы расширенное присутствие НАТО распространили на восточные государства, такие как Болгария, Венгрия и Словакия, и эта схема превратилась в усиленную передовую оборону.
«Другими словами, чтобы численность войск НАТО, дислоцированных в разных странах восточного фланга, была значительно увеличена. Мы также надеемся, что Соединенные Штаты увеличат свое присутствие в нашей части Европы», – сказал польский президент.
Кроме того, Дуда подчеркнул, что Альянс должен прежде всего поддержать Украину и ее обороноспособность и разработать «стратегию сдерживания империализма путина». По итогам встречи лидеры Бухарестской девятки приняли совместную декларацию, в которой осудили агрессию России против Украины и подтвердили свою приверженность защищать «каждый дюйм территории НАТО».
В кремле с реакцией на такое предложение польского президента не заставили себя ждать. Как сообщает Интерфакс, в МИД РФ заявили, что россия должна будет «нейтрализовать потенциальные угрозы» своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше
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Директор третьего европейского департамента МИД россии олег Тяпкин отметил, что сменявшие друг друга правительства Польши, независимо от политической окраски, еще до 2014 года все более настойчиво добивались укрепления восточного фланга Альянса размещения натовских контингентов на своей территории.
«Конечно, мы не можем и не будем равнодушно наблюдать за наращиванием натовской группировки в Польше. Ответ, как всегда, будет пропорционален и адекватн, направлен на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности российской федерации», – заявил московский чиновник.
И добавил, что нынешние отношения между Россией и Польшей самые напряженные в истории, поскольку Варшава выступает инициатором жесткого давления на Россию и разрыва не только политических контактов, но и экономических и даже культурных связей. язков. Со стороны Польши последовал ряд других необщительных шагов. Однако РФ «не будет инициатором» потенциального разрыва дипломатических отношений или снижения их уровня, хотя будет ориентироваться по ситуации.
Напомним, 8 июня руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский намекнул о планах расширения России до границ Российской империи с возможной оккупацией Польши и Финляндии.