Мошенники присвоили творческую мастерскую в центре столицы

magictr | 19.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Мошенники присвоили творческую мастерскую в&nb столицы

Помещение мошенники «переписали» на подставных лиц после смерти художника. Фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура Киева требует через суд вернуть общине города творческую мастерскую на Бехтеревском переулке стоимостью почти шесть миллионов гривен.

Помещение в историческом центре столицы площадью 84,4 квадратных метров находилось в собственности и предоставлялось в аренду заслуженному деятелю искусств Украины Алексею Левченко — художнику-постановщику государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко».

После его смерти в 2020 году творческую мастерскую должны были возвращены киевской общине. Впрочем, как рассказали в столичной прокуратуре, на основании мнимых правоустанавливающих документов помещение перешло в собственность физическому лицу, после чего недвижимость подарили другому гражданину.

Поэтому правоохранители заявили иск об отмене решений государственных регистраторов, госрегистрации и признании недействительным договора дарения мастерской. В то же время, по факту мошеннического завладения имуществом коммунальной собственности продолжается досудебное расследование.

Ранее Шевченковская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском об отмене государственной регистрации права собственности на отселенный дом на улице стоимостью 5 гривен Коммунальное имущество мошенники «переписали» в частное общество.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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