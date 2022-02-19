Мошенники присвоили творческую мастерскую в центре столицы
Помещение мошенники «переписали» на подставных лиц после смерти художника. Фото: Киевская городская прокуратура
Шевченковская окружная прокуратура Киева требует через суд вернуть общине города творческую мастерскую на Бехтеревском переулке стоимостью почти шесть миллионов гривен.
Помещение в историческом центре столицы площадью 84,4 квадратных метров находилось в собственности и предоставлялось в аренду заслуженному деятелю искусств Украины Алексею Левченко — художнику-постановщику государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко».
После его смерти в 2020 году творческую мастерскую должны были возвращены киевской общине. Впрочем, как рассказали в столичной прокуратуре, на основании мнимых правоустанавливающих документов помещение перешло в собственность физическому лицу, после чего недвижимость подарили другому гражданину.
Поэтому правоохранители заявили иск об отмене решений государственных регистраторов, госрегистрации и признании недействительным договора дарения мастерской. В то же время, по факту мошеннического завладения имуществом коммунальной собственности продолжается досудебное расследование.
Ранее Шевченковская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском об отмене государственной регистрации права собственности на отселенный дом на улице стоимостью 5 гривен Коммунальное имущество мошенники «переписали» в частное общество.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»