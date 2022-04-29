Мошенник под видом эвакуации обманывал киевлян
Аферисту грозит до 8 лет заключения. Фото: столичная прокуратура
Полицейские Киева сообщили о подозрении 18-летнему «транспортному перевозчику», который обманул 10 пассажиров.
Он обещал людям, что будет осуществлять перевозку за 2 500 гривен, однако после перечисления денег за « поездку» мужчина не выходил на связь. За мошеннические действия ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Как рассказала следователь следственного отдела Дарницкого управления полиции Наталья Лисичук, правоохранители установили, что молодой человек с помощью социальной сети разместил объявление о предоставлении услуг по транспортировке людей во время военного положения в Украине.
«Мы выяснили, что 18-летний уроженец Киевщины обещал вывезти людей из зоны боевых действий, а на самом деле не имел возможности предоставлять заявленные услуги и, получив деньги от пострадавших больше не выходил на связь. Таким образом за одну перевозку злоумышленник получал от 2500 до 5000 гривен с одного человека. В настоящее время мы установили десять человек, пострадавших от действий мошенника»,— рассказала Наталья Лисичук.
За «мошенничество, совершенное в больших размерах» молодому человеку грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения: круглосуточный домашний арест.
В Киевской городской прокуратуре рассказали, что подозреваемый — житель Ворзеля. Согласно материалам следствия, 18-летний парень разместил в Telegram-канале объявления о предоставлении услуг по эвакуационному вывозу граждан к более безопасным местам. Сообщение было размещено под вымышленным женским именем.
Да, на объявление откликнулся мужчина, который хотел эвакуировать из Киева больную бабушку. Однако после осуществления им предоплаты лицо, обещавшее осуществить перевозку, исчезло, не выполнив договоренностей. В настоящее время правоохранители проверяют причастность новолуния к совершению более десяти аналогичных правонарушений.
При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры Киева следователи полиции и сотрудниками киберполиции установили мошенника. В ходе проведения обысков по местам его проживания изъята банковская карта, на которую осуществлялся перевод средств, квитанции о получении и снятии средств, список лиц, осуществлявших переводы, средства связи.
Ранее в Нацполиции рассказали, что под видом сбора денег на благотворительность аферисты создают фиктивные счета и присваивают деньги граждан.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»