Морозы до -17°: киевлянам напоминают о пунктах обогрева.
В настоящее время в столице работают 44 пункта обогрева. Фото из сети интернет С 20 декабря в городе работает более 40 пунктов обогрева, где можно согреться теплым чаем и перекусить. А на следующую ночь, с 13 по 14 января, отметка на термометре упадет до -17°. Местная власть в который раз напоминает киевлянам и гостям столицы о пунктах обогрева, где в любое время можно получить лекарства из аптечки и теплая одежда.
Похожих пунктов обогрева в Киеве сегодня — 44. Все они оборудованы в коммунальных предприятиях, больницах и в территориальных центрах социального обслуживания, которые есть во всех районах столицы.
В каждом районе работает по несколько пунктов, но больше всего их сейчас в Печерском районе — 15 учреждений.
С недавних пор приют можно также получить в специально оборудованных палатках возле Центрального и Даницкого железнодорожных вокзалов. Оперативные штабы снабдили тепловентиляторами, туалетами, аптечками и питанием. привести себя в порядок и переночевать.
Штаб обогрева возле Дарницкого вокзала. Фото: КГГА Морозы к -17°: киевлянам напоминают о пунктах обогрева» />
В середине штаб снабдили тепловентиляторами, туалетами, аптечками и питанием. Фото: КГГА
В частности, Дом социальной заботы —место, где бездомные могут воспользоваться санитарно гигиеническими услугами и переночевать, а также Центр учета бездомных граждан , где будут получать социальную и юридическую помощь.
В свою очередь, в Департаменте муниципальной безопасности киевлян просят соблюдать основные рекомендации при значительном снижении температуры воздуха.
СОВЕТЫ:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник;
- обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли — также съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки— алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае не можно растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»