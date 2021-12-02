Мороз, солнце и холодные дожди: прогноз погоды на выходные 4–5 декабря
Погода в субботу 4 декабря>
В субботу днем в центральных, северных и западных областях ожидается погода без осадков. Будет достаточно прохладно и сыро, температура будет колебаться от -1 °С до +2 °С, поэтому без перчаток на прогулке не обойтись. Ночью резко похолодает на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях — столбики термометров здесь опустятся до -10-11 °С. Ночью будет в Киевской, Черниговской, Сумской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях будет небольшой мороз (до -4 °С). В Полтавской и Кировоградской областях может идти мокрый снег.
На юге и востоке, попавших в теплый сектор циклона, обойдется без морозов, но пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом. Самой теплой погода на выходные будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях до +8–9 °С днем. Это очень высокий показатель для декабря, поэтому берите зонтики, термос с чаем и хотя бы несколько часов проведите на свежем воздухе — врачи уверяют, что прогулки в влажную погоду улучшают сон и облегчают дыхание.
Погода в воскресенье 5 декабря
В воскресенье погода в центре, на севере и на западе страны не будет отличаться от субботней. Воздух прогреется до +1 °С, а ночью немного подморозит — температура опустится до -1 °С. По прогнозу Sinoptik.ua, днем возможен снег в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях. Будьте осторожны и внимательны на дорогах! В южных и восточных регионах будет прохладно — столбики термометров покажут +3–6 °С. Мокрый снег с дождем пройдет в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Погода на понедельник
На следующую неделю будет снежной и влажной — ясной погоды не стоит ожидать в ни одном регионе. На западе, севере и на Киевщине в понедельник пройдет мокрый снег, столбики термометров не поднимутся выше +1 °С. На юге будет умеренно прохладно (до +7–10°С), а вместо снега ожидаются дожди. В восточных регионах неделю откроет пасмурная погода, без существенных осадков, температура воздуха будет составлять +4–8 °С.
В воскресенье наблюдайте за крюками!
Леонид РУДЕНКО
Леонид РУДЕНКО