Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах
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Традиционно в четверг на широкие экраны выходят киноновинки.
Зрителей ждет встреча с мультяшными монстрами, непутевым спецагентом, а также мистический фильм ужасов и две подборки комедийного короткого метра.
Традиционно в четверг на широкие экраны выходят киноновинки.
Анимационный фильм «Мы—монстры 2»
Прошел год с тех пор, как семья Вишбоунов пережила незабываемые приключения в подобии монстров. Баба Яга и горбун Ренфилд времени не теряли. Они поняли, что любят друг друга и хотят быть вовек вместе. На свою свадьбу пригласили всю семью. Однако в разгаре церемонии молодоженов похищает девочка с сверхчеловеческими возможностями — Мила Старр. Она единственный ребенок в семье миллиардеров. Вскоре ее родители смогут сконструировать прибор, исцеляющий людей от любых болезней. Для экспериментальных запусков аппарата такие, как Баба Яга и Ренфилд, очень нужны! Чтобы освободить своих любимых дедушку и бабушку Вишбоунов придется снова превратиться в монстров. jpg» alt=»Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах» />
Комедийный боевик «Агент 117: из Африки с любовью»
Пародия на шпионские фильмы, в которой идет речь о приключениях непутевого спецагента. Является третьей лентой из серии. События разворачиваются в 1981 году, через 14 лет после приключений, показанных в предыдущем фильме. Юбер Бонассие делала Бат (Жан Дюжарден), известный также как агент 117, готов выполнять новые миссии. Несмотря на солидный возраст, он все еще верит в свои силы и до сих пор имеет расовые, религиозные и гендерные предубеждения. Жаль, что руководство не всегда такое в нем уверено, как он в себе. На этот раз герой собственными глазами увидит разницу между собой и младшим спецагентом 1001 (Пьер Нине). -unbspstolichnih-kinoteatrah-fbf7740.jpg» alt=»Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах» />
Фильм ужасов «Календарь смерти»
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Бывшая танцовщица Ева (Евгения Деруан) прикована к инвалидной коляске в результате автокатастрофы. Девушке сложно примириться с новым образом жизни. В очередной день рождения она получает от своей шумной подруги Софи (Онорин Манье) антикварный немецкий адвент-календарь. Поочередно открывая 24 окончика, Ева получает определенные задания. Также ей каждый раз предлагается съесть конфету. Становится понятным, что старинная вещь действительно исполняет определенные желания Евы. Вместе с тем, вокруг девушки начинают твориться все более странные вещи. Ценой каждого приятного вознаграждения от календаря становится чья-то смерть. В конце концов, перед героиней предстанет выбор — прекратить игры со зловещим календарем или дойти этот путь до конца.