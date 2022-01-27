Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах

magictr | 27.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Монстры и комедии: что&nb

Традиционно в четверг на широкие экраны выходят киноновинки.

Зрителей ждет встреча с мультяшными монстрами, непутевым спецагентом, а также мистический фильм ужасов и две подборки комедийного короткого метра.

Традиционно в четверг на широкие экраны выходят киноновинки.

Анимационный фильм «Мы—монстры 2»

Прошел год с тех пор, как семья Вишбоунов пережила незабываемые приключения в подобии монстров. Баба Яга и горбун Ренфилд времени не теряли. Они поняли, что любят друг друга и хотят быть вовек вместе. На свою свадьбу пригласили всю семью. Однако в разгаре церемонии молодоженов похищает девочка с сверхчеловеческими возможностями — Мила Старр. Она единственный ребенок в семье миллиардеров. Вскоре ее родители смогут сконструировать прибор, исцеляющий людей от любых болезней. Для экспериментальных запусков аппарата такие, как Баба Яга и Ренфилд, очень нужны! Чтобы освободить своих любимых дедушку и бабушку Вишбоунов придется снова превратиться в монстров. jpg» alt=»Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах» />

Комедийный боевик «Агент 117: из Африки с любовью»

Пародия на шпионские фильмы, в которой идет речь о приключениях непутевого спецагента. Является третьей лентой из серии. События разворачиваются в 1981 году, через 14 лет после приключений, показанных в предыдущем фильме. Юбер Бонассие делала Бат (Жан Дюжарден), известный также как агент 117, готов выполнять новые миссии. Несмотря на солидный возраст, он все еще верит в свои силы и до сих пор имеет расовые, религиозные и гендерные предубеждения. Жаль, что руководство не всегда такое в нем уверено, как он в себе. На этот раз герой собственными глазами увидит разницу между собой и младшим спецагентом 1001 (Пьер Нине). -unbspstolichnih-kinoteatrah-fbf7740.jpg» alt=»Монстры и комедии: что нового в столичных кинотеатрах» />

Фильм ужасов «Календарь смерти»

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Бывшая танцовщица Ева (Евгения Деруан) прикована к инвалидной коляске в результате автокатастрофы. Девушке сложно примириться с новым образом жизни. В очередной день рождения она получает от своей шумной подруги Софи (Онорин Манье) антикварный немецкий адвент-календарь. Поочередно открывая 24 окончика, Ева получает определенные задания. Также ей каждый раз предлагается съесть конфету. Становится понятным, что старинная вещь действительно исполняет определенные желания Евы. Вместе с тем, вокруг девушки начинают твориться все более странные вещи. Ценой каждого приятного вознаграждения от календаря становится чья-то смерть. В конце концов, перед героиней предстанет выбор — прекратить игры со зловещим календарем или дойти этот путь до конца.

Монстры и комедии: что новых у&nbsp /p></p> <p><strong>Подборка короткого метра «Все будет хорошо»</strong></p> <p>Новая программа короткометражных комедий с забавными сюжетами и героями. Крис из «Умного Ума», анимационного фильма — номинанта на премию ОСКАР-2020 года, поможет вспомнить, что все мы очень разные, но все равно заслуживаем любви. А человеческие руки из «Ручки» напомнят, что любви покорны все века и конечности. В программе — участники крупных фестивалей как Tribeca и New York International Children's Film Festival (мультфильм «Киоск»); Palm Springs («Артем Силенд»), а также лента автора из Аргентины, работавшего с Хавьером Бардемом и Дэвидом Линчем. Фильмы из разных уголков мира помогут вспомнить о светлых сторонах нашей жизни, вернут улыбку на лицо и зарядят волнами позитива.</p> <p><img class=

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