Молодые киевляне развлекаются и возрождают народные традиции: фото
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Народные танцы на улицах города
У многих украинцев вечерницы ассоциируются с фильмом «Ночь, накануне Рождества». Традиционные развлечения предков сейчас практикует современная молодежь — в Киеве есть среда, в которой молодые люди из фольклорного действа сделали хорошее развлечение. Приобщиться к которой может каждый желающий.
Каким образом традиция, казалось бы, исчезла или законсервировалась в сценической жизни, возвращается на улицы города рассказали «Вечернему Киеву»Степан Андрущенко, участник и по совместительству менеджер группы «ЩукаРыба» и сзаступница директора Музея Ивана Гончара по нематериальному культурному наследию Мирослава Вертюк.
КАК ПОТРАСТИ< /h3>
У Степана Андрущенко практически не было шансов обойти Музей Гончара — он вырос во дворе музея, в многоэтажке на Лаврской. Когда ему было семь лет, младшую четырехлетнюю сестренку родители повели записывать в фольклорный театр «Дай Боже». Парню стало интересно, он и себе направился, и с этого времени буквально живет в мире народных традиций.
«Пять лет был частью проекта, «Дай Боже». Также с сестрой были участниками детского коллектива «Орели». В конце концов, три года назад вместе с единомышленниками основала группа «ЩукаРыба», — рассказывает Степан. Он играет на скрипке и по совместительству является менеджером коллектива.
Группа «ЩукаРыба». Степан Андрущенко со скрипкой
Участники «ЩукиРыбы» — молодежь и студенты разных киевских вузов. Сначала, как и многие этногруппы они пели, но в какой-то момент поняли, что им интересна и народная музыка: скрипки, бубен и басоль (малая виолончель). Тем более, что инструментальные ансамбли можно сосчитать на пальцах одной руки. Поэтому ребята и девушки начали музыковать — сначала для себя, а с весны этого года вышли у людей — на Аллею художников, что возле Андреевской церкви.
Собирались на этой локации раз в месяц, играли, танцевали — развлекались. Устраивали праздники и на День вышиванки, на День Независимости, а однажды сделали совместную вечеринку на которую пришли участники и сторонники из пяти проектов. За вечер собралось более 300 человек. А сколько прохожих и туристов с удовольствием наблюдали, как парни и девушки танцуют польки и казачки, даже и не считали — людям было интересно наблюдать, или себе приобщиться.
> вечерницы в Музее Гончара
Андреевские вечерницы в Музее Гончара
Крайняя забава, которую провели вместе с Музеем Гончара — Андреевские вечерницы. Хотя мероприятие было платным пришло более полутора сотен человек.
ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ
В Киеве мастер-классы по народным танцам проводят группы «Божичи», «Бытие» и другие. Ребята из «ЩукиРыбы» тоже устраивали обучение для желающих, а затем поняли, что эти навыки надо где-то применять.
Музыки группы «ЩукаРыба»
«Безусловно, мастер-классы нужны, но в какой-то момент мы попытались разделить формат. И из-за этого удалось привлечь новую молодежную аудиторию, которая приходила учиться, а затем оставалась на вечеринке. На танцах мы ничего не объясняем, не показываем, а просто играем музыку и развлекаемся — и такой формат ближайший к народному бытованию традиции. Буквально воспроизвести вечерницы мы не можем, но берем суть — играем музыку, под которую люди танцуют в свое удовольствие и отдыхают», — рассказывает Степан.
Сохранением народных традиций в Киеве среди многих других занимается проект «Рысь». Более 5 лет активисты этой платформы организуют школы народной музыки, в том числе выездные, которые продолжаются в течение недели. В этом году интенсивный курс обучения игре на музыкальных инструментах и пении, своеобразный художественный лагерь, был в Седневе, Черниговской области. Вокруг этого сообщества уже сформировалась аудитория. Именно они стали своеобразным ядром вечеринок, которые проводит «ЩукаРыба» в коллаборации с другими группами.
ИНСТАГРАМ И ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА
В современном мире кратчайший путь к человеку лежит через соцсети. И участники группы «ЩукаРыба» тоже в этом убедились, когда начали преподавать свои презентации в соцсетях. Фото и видео очень хорошо расходятся и в Фейсбуке и Инстаграмме. Таким образом привлекают новичков, которые сначала приходят сами, а тогда приводят с собой друзей — это очень хорошо работает. Есть также успешный контент. Мы снимали на профессиональную технику свои танцы. Нас попросили поделиться материалом из НВ. Они смонтировали короткий ролик, собравший более миллиона просмотров. А это были кадры из обычной летней вечеринки», — рассказывает Степан.
Также оказалось, что народные напевы и танцы идеально ложатся на формат электронной музыки. Весной «ЩукаРыба» были участниками фестиваля Kureni, который сотрудничает с клубом Клоузер и объединяет вокруг себя электронную киевскую тусовку.
«Мы играли, девушки на большой колонке пели «веснушки» — выглядело очень эффектно. Это видео тоже набрало много просмотров и привело к нам аудиторию, интересующуюся электронной музыкой. Для них мы — открытие, потому что предлагаем нестандартный, но качественный контент», — объясняет скрипач.
По его словам, группа пыталась удалиться от сценического формата. Конечно, он очень важен для сохранности аутентики. Но народную танцевальную музыку труднее воспринять, когда ее показывают со сцены. Хотя она очень проста — рефрены, повторения и вариации. И именно этим она близка к электронной — по ощущениям, ритму, музыкальным ходам. Электронную и народную музыку связывает то, что у них нет драматургии, а только спонтанное движение.
«Есть танцы фигурные и импровизационные. Фигурные — это определенная последовательность движений. Но большинство традиционных, архаичных — это комбинированные в разной последовательности движения — человек сам решает, как танцует, демонстрирует то, что умеет. Для меня наиболее интересны именно импровизационные танцы, потому что каждый раз раскрываешься по-новому», — рассказывает Степан, хотя отмечает, что на новую аудиторию группа «выходит» именно с фигурными танцами — польками, вальсами и «казачками». Чтобы самому почувствовать вкус «казачек» и полеков нужно иметь определенную базу. К слову, чем проще танец, тем больше восхищения вызывает у тех, кто впервые присоединяется к кругу.
ЗИСЦЕНЫ НА УЛИЦУ
Заместитель директора Музея Гончара Мирослава Вертюк считает, что сейчас в Украине происходит очень интересный процесс, когда традиционная культура, которую удалось сохранить, возвращается со сцены в обыденную жизнь.
«Сегодня мы видим возрождение бытовой традиции. Сценическая культура „законсервировала“ фольклор, спасла его на грани исчезновения. Но народная традиция это то, что может «проживать» и использовать любой, а не специально обученные музыканты и певцы. Конечно, музей не отказывается от рождественских концертных форматов, лекций о традициях. И одновременно видим «расконсервирование» традиции. Появилось очень много сред, в которых люди танцуют, колядуют, празднуют традиционные свадьбы или используют элементы обрядов, носят народную и стилизованную одежду. И это не сценические группы, а люди, которые создают своеобразные клубы по интересам», — рассказывает Мирослава.
Сейчас появился спрос на мастер-классы народных танцев и пения. Раньше увидеть и послушать, как это все выглядело можно было на фестивале «Країна мрій», но попасть в эту достаточно закрытую среду, где «практиковали» традицию, было сложно, поскольку они были преимущественно со профессиональным составом исполнителей. А теперь эти форматы получают распространение и их пытаются практиковать новые люди из разных сфер деятельности, предлагают мастер-классы. Более того «ученики» готовы платить за такую форму досуга достаточно большие деньги.
«В Музее Ивана Гончара мы стараемся делать мастер-классы доступными, иногда проводим бесплатные мероприятия к праздникам, чтобы привлечь тех, кто хочет, но нет возможности», — отмечает Мирослава Вертюк. Она рассказывает об еще одной интересной тенденции — из Киева традиции возвращаются в регионы, в деревни.
ИЗ КИЕВА К ЛЕГЕДИНОМУ И ДАЛЬШЕ
Великолепный пример можно увидеть в селе Легедзино, что в Черкасской области. Оно интересно историко-культурным заповедником «Трипольская культура», где воссозданы в натуральную величину дома трипольцев. Организаторам музея удалось создать уникальную среду вокруг этого места. На художественные толоки со всей Украины приезжают музыканты, писатели и те, кому близка народная культура.
Танцы на Ивана Купала в Легедзине
Несколько лет подряд на Ивана Купала Музей Гончара делал общий проект с заповедником — участники тоже съезжались отовсюду. И вот в какой-то момент — музей начал проводить традиционные танцы на постоянной основе. Поскольку музыкантов у них нет, то используют записи. Туда приходят старшие люди, которые имеют достаточно ограниченные возможности для досуга, но помнят, как танцевали их родители и деды, молодежь, а также семьи с маленькими детьми, которые вырастают в этой традиции.
Подобные ячейки теперь есть в многих уголках страны. В Харькове — исследовательско-исполнительская группа «Муравский шлях». Его участники изучают и исполняют песенный фольклор Слобожанщины и Полтавщины. Кроме того, группа воспроизводит народные обряды, игры, традиционную ансамблевую музыку («тройственные музыки») и танцы этого региона.
Интересная ситуация во Львове. Потому что известны приднепровские и гуцульские танцы, а как танцевали на Львовщине? Над этим исследованием сейчас работают местные фольклористы. cedae08.jpg» alt=»Молодые киевляне развлекаются и возрождают народные традиции: фото» />
«Дрыг». Львовская танцевальная ячейка
Руководителю этнокультурного центра Ровенского дворца детей и молодежи Виктору Ковальчуку удалось не только записать сотни песен и танцев в полесских селах, но и «передать» их в наследство следующим поколениям. Никакого праздника в Ровно не происходит без выступлений его коллективов, в которых поют и танцуют, что называется от малого до старого чуть не пол города.
«Народная песня и танец по своей сути очень доступны. Именно в этой простоте и есть ценность народной культуры», — утверждает Мирослава Вертюк.
Она отмечает, что важно перенимать традицию от живых традиционных носителей культуры. Например, как в Доминики Чекун, которая владеет уникальной техникой полесского пения. Сейчас ее приглашают и в Киев и Львов на мастер-классы для того, чтобы услышать и поучиться аутентичному, несценичному пению. Она приезжала и в Музей Гончара, который также приглашал коллективы из Черниговщины и Полтавщины.
С танцами это значительно сложнее, потому что они начали теряться где-то с 50-х годов прошлого века, оставшись трансформированными на сцене. Поэтому то, что сейчас есть молодежь, желающая и танцующая народные польки и казачки, этнографы считают с одной стороны чудом, а с другой — закономерностью.
СТО ЛЕТ ТРАДИЦИИ
Современные молодежные группы, играющие традиционную музыку, обращаются не только к сельской традиции, но и к городской культуре двадцатых годов прошлого века. Кроме «Щи Рыбы» это еще «US Orchestra» (Ukrainska Silska Orchestra). Вместе эти группы готовят большую новогоднюю вечеринку в Музее Гончара, гостем которой может стать каждый желающий, кто приобретет билет. Сейчас он стоит 640 гривен. Перед самым Новым годом будет дороже.
«Мы не ставим требование к адресу участников наших вечеринок. Но есть нюанс, для танцев именно народная одежда удобнее, чем джинсы. Хотя тем, как выглядим демонстрируем определенные месседжи. Поэтому на праздниках мы в традиционной одежде, а на вечеринках выбираем стилизацию. В частности, основанную на украинской городской культуре 20-х годов прошлого века. Она у нас тоже плохо изучена, потому что была уничтожена с приходом советской власти. Поэтому используем эту эстетику и проводим параллели с современностью», — говорит участник группы «ЩукаРыба».
Среди планов на январь уже 2022 года — традиционная для Музея Гончара «расколяда». Вечер, когда собираются участники всех художественных групп и организаторы мастер-классов, вместе колядуют, а затем танцуют. А еще думают над тем, чтобы устраивать вечеринки для людей старшего возраста.
Ночь традиционного танца в Музее Гончара
Ночь традиционного танца в Музее Гончара
Ночь традиционного танца в Музее Гончара
«В Польше это сейчас очень популярны вечера традиционных танцев на которые с удовольствием ходят люди и старшего возраста. В Киеве тоже есть хороший пример, перед карантином в подземном переходе на станции метро «Театральная» собирались люди среднего и старшего возраста, танцевали и общались — запрос на такой формат есть», — утверждает Мирослава Вертюк. — возрождение живой традиции общего досуга. — Знаем одну молодую пару, которая познакомилась два года назад на новогодней вечеринке, организованной ГО «Рысь», недавно у них родилась дочь. И они такие не одни».
Поэтому киевлянам, которые еще не встретили свою судьбу, пожалуй, стоит обратить внимание на вечерницы в Музее Гончара. Хорошее настроение в хорошем обществе точно гарантировано.
Фото предоставлены Музеем Ивана Гончара и Степаном Андрущенко
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»