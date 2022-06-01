Можно, но без болельщиков на трибунах. Власти разрешили организовывать спортивные мероприятия в некоторых регионах Украины

magictr | 01.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Также смогут проводить учебно-тренировочное собрание все члены национальных сборных Украины, которым исполнилось 16 лет.

Можно, но без болельщиков на трибунах. Власть разрешила органам Украины

Можно, но без болельщиков на трибунах Влад. некоторых регионах Украины

Фото ФК "Динамо" (Киев) A A+ A++ Содержание:Министерство молодежи и спорта разрешило организовывать спортивные мероприятия в некоторых регионах Украины. Соответствующий документ в Facebook опубликовал Олимпийский чемпион и Народный депутат Жан Беленюк.

Детали и комментарии:О каких отдельных местах идет речь, не уточняется. Известно только, что соревнования должны проводиться без зрителей. «Разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины всеукраинских спортивных соревнований без присутствия зрителей, — написал Беленюк. — Об этом говорится в Приказе Министерства молодежи и спорта Украины №1587 от 28 мая 2022 года. Согласно Приказу Министерства, с целью создания на территории Украине оптимальных условий для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях, разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном состоянии всеукраинских спортивных соревнований, предусмотренных Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год, среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослым возрастной группы, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без присутствия зрителей. х команд Украины среди спортсменов разных возрастных групп, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которые к месту проведения мероприятия согласно требованиям законодательства нуждаются в сопровождении взрослым лицом».

Решение обновить спортивные баталии поддерживает и Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба «Верес» (Ровно) Юрий Вирт. «У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за рубежом, — сказал Вирт ТК «Футбол». — Если он так говорит, то мы должны прислушаться к нему и делать так, как он, потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры, не так и легко. с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине».

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А вот международные события, разумеется, Украина не будет проводить. Все наши футбольные клубы следующий евросезон проведут полностью за границей. «Почти все наши участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше, написал журналист Игорь Бурбас в Telegram. «Шахтер» в Лиге Чемпионов, «Днепр-1» в Лиге Европы и «Заря» и «Ворскла» в Лиге Конференций. А вот «Динамо» по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии. Впрочем, глава польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил, что уже общался с представителями «Динамо» по этому вопросу. «Динамо обратилось ко мне с просьбой помочь найти один стадион в Польше, где они могли бы играть отборочные матчи еврокубков», — цитирует Кулеша Super Express.

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