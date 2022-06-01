Можно, но без болельщиков на трибунах. Власти разрешили организовывать спортивные мероприятия в некоторых регионах Украины
Также смогут проводить учебно-тренировочное собрание все члены национальных сборных Украины, которым исполнилось 16 лет.
Фото ФК "Динамо" (Киев) A A+ A++ Содержание:Министерство молодежи и спорта разрешило организовывать спортивные мероприятия в некоторых регионах Украины. Соответствующий документ в Facebook опубликовал Олимпийский чемпион и Народный депутат Жан Беленюк.
Детали и комментарии:О каких отдельных местах идет речь, не уточняется. Известно только, что соревнования должны проводиться без зрителей. «Разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины всеукраинских спортивных соревнований без присутствия зрителей, — написал Беленюк. — Об этом говорится в Приказе Министерства молодежи и спорта Украины №1587 от 28 мая 2022 года. Согласно Приказу Министерства, с целью создания на территории Украине оптимальных условий для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях, разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном состоянии всеукраинских спортивных соревнований, предусмотренных Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год, среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослым возрастной группы, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без присутствия зрителей. х команд Украины среди спортсменов разных возрастных групп, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которые к месту проведения мероприятия согласно требованиям законодательства нуждаются в сопровождении взрослым лицом».
Решение обновить спортивные баталии поддерживает и Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба «Верес» (Ровно) Юрий Вирт. «У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за рубежом, — сказал Вирт ТК «Футбол». — Если он так говорит, то мы должны прислушаться к нему и делать так, как он, потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры, не так и легко. с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине».
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А вот международные события, разумеется, Украина не будет проводить. Все наши футбольные клубы следующий евросезон проведут полностью за границей. «Почти все наши участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше, написал журналист Игорь Бурбас в Telegram. «Шахтер» в Лиге Чемпионов, «Днепр-1» в Лиге Европы и «Заря» и «Ворскла» в Лиге Конференций. А вот «Динамо» по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии. Впрочем, глава польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил, что уже общался с представителями «Динамо» по этому вопросу. «Динамо обратилось ко мне с просьбой помочь найти один стадион в Польше, где они могли бы играть отборочные матчи еврокубков», — цитирует Кулеша Super Express.