«Можно двигаться дальше». Джонсон отреагировал на решение британского парламента о вотуме доверия
Большой друг Украины останется в должности премьера еще год.
Фото из Twitter Бориса Джонса A A+ A++
Событие: В британской Палате общин прошло тайное голосование членов фракции консерваторов по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Против его отставки проголосовали 211 депутатов, 148 были «за». Детали и комментарии: Итак, великий друг Украины Борис Джонсон остается в своей должности еще один год. «Можно двигаться дальше. Это убедительный и решающий для страны результат. Теперь мы можем сосредоточиться на том, что действительно важно для людей», — отреагировал премьер-министр, поблагодарив однопартийцев, отказавшихся выносить ему вотум недоверия. Он добавил, что результаты голосования дают «шанс объединить, укрепить и выровнять экономику Великобритании».
Напомним, голосование по вотуму доверия главе британского правительства было вызвано скандалом с вечеринками в разгар локдауна во время пандемии COVID-19 в мае 2020 года с участием Джонсона. Также он был оштрафован за празднование своего дня рождения в здании Офиса премьера на Даунинг-стрит в июне того же года. Сначала Джонсон заявил, что считал эту вечеринку рабочим мероприятием, впоследствии публично извинился за скандал, но отказался покидать пост. Он возглавляет британское правительство с июля 2019 года.
Борис Джонсон активно поддерживает Украину, выступает за усиление давления на Россию и предоставление нам оружия для отражения агрессии. Он стал первым лидером правительства стран «Большой семерки», которое приехало в Киев во время российского вторжения. Тогда британский премьер лично прогулялся по столице в компании с Зеленским. Поэтому украинцы в соцсетях очень обрадовались, что великий друг Украины останется на посту премьера и написали, что «можно спать спокойнее». «Борис Джонсон таки получил вотум доверия: 211 на 148. Меседж четкий: кто из лидеров Европы последовательно и действенно поддерживает Украину — поэтому также будет поддержка. А нет — то нет…», — отреагировал в Facebook экспосол Украины в США Валерий Чалый.
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Вчера, 6 июня, президент Зеленский провел телефонный разговор с Джонсом. «Поинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов», — написал глава украинского государства в Twitter.
Накануне Великобритания подтвердила, что предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км. «Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия уравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающуюся атаку России», — прокомментировал Борис Джонсон в Twitter передачу вооружения.