Может находиться в Башкирии: в ХМАО пропала без вести 14-летняя девочка
02.06.2021 | Новости | Комментариев нет|
В ХМАО-Югра пропала без вести 14-летняя Кристина Семечева. Местонахождение девочки остается неизвестным с 29 мая. По информации волонтеров отряда “Лиза Алерт”, он может находиться в Башкирии.
Приметы: обычное телосложение, рост около 160 см, карие глаза, русые волосы. В день исчезновения на девочке были капри темно-синего цвета, серая кофта, синие кеды и черная кепка.
Волонтеры просят обладающих какой-либо информацией позвонить по телефонам: 8 (982) 224 97 67, 8 (800) 700 54 52 или 02.