«Моим детям некуда возвращаться»: рашисты уничтожили дом Валерия Харчишина под Гостомелем
Валерий Харчишин возле своего дома. Фото: фейсбук певца
Орки обстреляли здание фронтмена украинской группы «Друга ріка» Валерия Харчишина. В результате вражеской атаки дом певца, который он долгие годы строил за свои деньги, полностью сгорел…
В результате обстрелов российских оккупантов вчера, 26 марта, пострадал дом лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина.
«Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, что зарабатывал», — написал час назад в своем фейсбуке певец.
Харчишин отметил, что боролся за дом, когда у него отбирали землю или обманывали строители мошенники. А теперь его детям некуда возвращаться…
«Для моих детей этот дом — их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет „их Украины“. Им некуда вернуться. Они об этом еще не знают. Как и не знает мой старший сын, что сегодня на севере защищает свой дом… Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен что они живы», — написал он.
Харчишин отметил, что недавно построил рядом домик для родителей, которые захотели переехать. Строительство совпало с затяжным COVID-кризисом и финансировалось на «последние деньги». Однако родители певца так и не успели переехать… В завершение он добавил, что обязательно построит новый дом. Не уничтожат нашу волю, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, поступившего на нашу землю», — подытожил он.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»