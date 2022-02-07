Могилянка VS Шкарлет: студенты не планируют отступать и опять собираются под Кабмином
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Студенты Могилянки будут вторично требовать увольнения Шкарлета. Коллаж «Вечерний Киев»
О требованиях студенчества и причины забастовки говорим с членом стачечного комитета и главным редактором «Спудейского вестника» — Сергеем Фираком.
Ситуация с выборами в Киево-Могилянской академии вышла на общенациональный уровень. После того, как в Министерстве образования отказались признавать результаты последних выборов президента, возмущенное студенческое сообщество решило не стоять в стороне и объявило бессрочную забастовку.
В пятницу прошла первая акция под стенами Кабмина, участниками которой стали несколько сотен не только могилянцев, но и представителей других, не терпящих деятельность МОН.
Напомним, они требуют, прежде всего, подписания контракта с победителем выборов Сергеем Квитом. А также выступают за отставку министра образования Сергея Шкарлета и за прекращение наступления на студенческое самоуправление. Во время первой акции возле Правительства инициативную группу студентов пригласили в Кабмин и заверили, что выборы признают, что следующие 5 лет. Однако активные студенты говорят, что этой недостаточно и на этой неделе собираются снова выходить на акцию с требованием отставки министра образования. Точную дату сообщат уже скоро.
О ситуации вокруг Могилянки, принципиальной позиции студентов по Шкарлетту и украинской системе образования сейчас говорим с главным редактором могилянского СМИ «Спудейский вестник», членом стачечного комитета и студентом 4-го курса факультета гуманитарных наук — Сергием Фираком< /p>
Сергей Фирак. Фото: Данило Антонюк
ВЫБОРЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ КАТАЛИЗАТОРОМ
— Вопрос выборов в Могилянке длится последние два года. Скажите, пожалуйста, в чем дело? Действительно ли виновата только система?
— Отчасти камнем преткновения действительно стала сама система выборов. Несколько университетов не могли избрать президента из-за нормы законодательства, когда победителем становится кандидат, набирающий 50% +1 голос от числа всех избирателей, а не от проголосовавших. Другой причиной был карантин и низкая явка среди преподавателей и работников. Потому что фактически с марта 2020-го мы слушаем пары в основном онлайн.
Ну и еще одной проблемой, как на меня, стало то, что у Могилянки нет очевидного лидера. Все участники во время разных туров всегда шли в упор по результатам. И Александра Гуменна, и Сергей Цветок — имели примерно равную привязанность среди сообщества. В то же время мы все понимали, что рано или поздно должны определиться и выбрать своего руководителя. И вот, когда это наконец произошло, — нам наступают на горло.
— Во время второго тура выборов произошла неоднозначная ситуация — из зала голосования исчез ящик с бюллетенями…Где был этот ящик? И кто ее похитил?
—Есть видео, на котором видно, как группа лиц заходит в помещение. Полиция смогла сказать лишь, что это мужчины 40-60 лет. Их было 8-10 человек. Вероятно, это заказные лица, внешнее вмешательство, чтобы сорвать выборы.
Как говорит полиция, ящик был найден на Почайнинском. Другая версия, которая она лежала в парке, возле мусорника.
—Проте, выборы признали на уровне Академии.
—Да! И сейчас объясню, почему. После того, как выборы завершились, избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. Учли, что ящик не был поврежден, все бюллетени сошлись по количеству, а представители признали на бюллетенях свои подписи и печати, — не было оснований не признать результаты. Свои подписи под результатами поставили и сами кандидаты — это важно.
Однако во избежание каких-либо обвинений в замалчивании в протоколе также сделали примечание о ситуации с исчезновением… Хотя это, повторюсь, и никак не повлияло на результаты.
Акция протеста возле Кабмина 4 февраля. Фото: Данило Антонюк
—Но МОН все же не признал выборов, и назначил новую дату. Также назначили исполняющего обязанности президента Академии. Какое студенческое сообщество восприняло такой шаг? — Назначение нового и.о. у нас не вызывало возмущения. Это был ожидаемый шаг, потому что контракт с действующей на тот момент и.о. Александрой Гуменной как раз подходил к концу в день второго тура. Мы были к этому готовы.
Но агрессивно приняли объявление о новой дате конкурса. То есть проведение шестых выборов, а значит — непризнание пятых. Надо понимать, что МОН не имеет полномочий признавать или не признавать выборы. И это четко указано в законодательстве. Следовательно, мы расценили это как наступление на университетское самоуправление и объявили бессрочную забастовку.
—Какая репутация у назначенного и.— У Дениса Сергеевича Азарова очень хорошая репутация на юридическом факультете. Он также участвовал в одних из выборов, но не набрал достаточное количество голосов. В университете его знают как последовательного руководителя, который всегда поддерживает студентов и идет на диалог. Худший из сценариев был бы, если бы назначили исполняющим обязанности президента человека постороннего. Такое развитие событий также, к слову, вполне реально…
СПРАВИЧНЫЙ МИНИСТР
—Одна из требований была удовлетворена буквально ночью перед акцией. Но вы все равно решаете выходить на акцию. Почему?
—Бо решение об отмене приказа о назначении новых выборов абсолютно ничего не означает. Наше требование это не только признание выборов и начало подписания контракта с Сергеем Квитом. Если говорить глобальнее — то Сергей Шкарлет не может возглавлять ведомство, имея такой бекграунд. Его связывают с коррупционными схемами, с министром Табачником, с плагиатом. Мы это все не можем толеровать, а теперь ко всему прибавляется еще ситуация с непризнанием выборов.
Под такими шагами мы видим наступление на Могилянку. Мы хотим самостоятельно выбирать своего руководителями на выборах демократическим путем. Следовательно, мы не собираемся отступать и требуем, чтобы Шкарлет подал в отставку. Ведь сейчас это Могилянка, завтра это другой университет. Так быть не может!
—Сергей, знаю, что во время первой акции вас приглашали в Правительство. О чем был этот разговор?
— У нас было получасовое совещание с господином премьер-министром — Денисом Шмыгалем. Это был короткий спокойный разговор, во время которого мы проговорили все наши требования. Он нас заверил, что поддерживает студентов и что он с нами. Что это может означать — мы не знаем. Подали как устное обращение, так и письменное с просьбой об отставке Сергея Шкарлета. Это наше требование, и мы не собираемся отступать. -zbirajutsja-pid-kabminom-ec855d2.jpg» alt=»Могилянка VS Шкарлет: студенты не планируют отступать и опять собираются под Кабмином» />
Акция протеста возле Кабмина 4 февраля. Фото: Данило Антонюк
— Были ли случаи помешать вам в этих протестах?
— Нет. И администрация университета, и преподаватели идут на уступки, когда мы пропускаем пары. Со стороны нам тоже никто не препятствует. Но если вдруг будут такие попытки, то общественность сразу будет об этом знать благодаря нашим официальным телеграммам-каналам…
Напоследок подчеркну: отставка Шкарлета — это не привлечение могилянцев, это нежелание видеть министром образования Украины человека, который достаточно того, что имел запятнанную репутацию, так еще и до всего – продолжает вмешиваться и вмешиваться. >
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Скандал вокруг выборов в Академии вызвал бурную реакцию немалого количества публичных деятелей и организаций. Так, Украинский католический университет назвал действия МОН недопустимыми и выразил полную поддержку позиции КМА. А главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева надеется, что Шкарлету придется отвечать за непризнание выборов в парламенте. Журналистка вспомнила, что Цвет обвинял министра в плагиате — считает, что это и стало причиной непризнания выборов.
Осудил решение МОН и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который говорит, чтоШкарлетт решил «перечеркнуть выбор сообщества самого демократического украинского вуза». Украинцы также запустили флешмоб #savemohylyanka в ответ на «произвол министерства».
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»