Мобильная связь и Интернет в Украине будут работать, кибератаки отражены
Интернет будет работать. Фото из открытых источников
В Госспецсвязи сообщили, что возможны перебои в мобильной связи и с интернетом, но опровергли информацию о возможном их отключении.
Операторы и провайдеры и в дальнейшем будут оказывать и предоставлять услуги а системы оперативного управления связью переведены в чрезвычайный режим работы.
В ведомстве посоветовали по необходимости переходить на использование смс-сообщений.
По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федерова, украинские информационные ресурсы снова подверглись массированной кибератаке. Специалисты по словам министра всю ночь защищали киберпространство страны. Атаки происходили на все базовые информационные ресурсы, они проходят без остановок.
«Сейчас все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем!»,— написал Михаил Федоров в Телеграмм.
В настоящее время в Киеве объявили, что проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный.
Екатерина НОВ /strong>, «Вечерний Киев»