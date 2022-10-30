Мобилизированный россиянин ищет невесту, чтобы отдать ей свои «гробовые» за гибель Украины
Желающих нашлось много, поскольку особых критериев для кандидаток оккупант не выставлял.
Фото: nbnews A A+ A++
Событие: Курьезный случай произошел на Кузбассе. Житель города Белого Кемеровской области разместил объявление на сайтах знакомств. Как выяснилось, мужчина ищет женщину не ради супружеской жизни, а чтобы отдали его страховые выплаты за смерть в Украине женщине, которой они крайне необходимы, сообщает 24 канал со ссылкой на местные паблики.
Детали и комментарии:«Россияне, которые отправляются на фронт, осознают, что жить им осталось недолго. Один из мобилизованных вражеских солдат на сайте знакомств искал женщину, которая получила бы деньги за его смерть в Украине», – сказал он. говорится в сообщении.
Известно, что мужчину зовут Василий Тимофеев, возраст – 35 лет. Его мобилизовали в сентябре этого года. Родственников нет.
«Я хотел бы изменить жизнь одной из горожанок. Все мы понимаем, что «специальная военная операция» – опасная миссия. Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды я не хочу, хочу отдать своей землячке», – написал в объявлении российский оккупант.
Желающих получить средства нашлось немало, поскольку особых критериев для кандидаток мобик не выставлял. Василий просто попросил оставлять под корреспонденцией номера телефонов, чтобы можно было пообщаться и согласовать дату приезда «невесты» на территорию тренировочного центра в Омске. Нужная женщина нашлась очень быстро.
«Я говорил с 10-15 людьми. Телефон оставляли иногда несовершеннолетние девочки и даже парни. Раз в десятый ответила Надежда. Рассказал всю историю, она меня поддержала, вошла в положение. У нее судьба тоже нелегкая», – рассказал изданию Mash Siberia Тимофеев.
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На самом деле эта вся история является абсурдом. В мире трудно найти нацию, которая так просто соглашалась идти на смерть и убивать мирных людей за иллюзорные мечты своего диктатора.
Очевидно, разработчикам российских сайтов знакомств теперь придется добавлять новые статусы для мобилизованных путинских воинов, поскольку их запросы очень специфичны.
А между тем профессиональные военные России не хотят умирать в Украине. Они массово пишут рапорты на расторжение контрактов, потому что не выдерживают давления ВСУ, хотя подготовка гораздо лучше, чем у только что мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить. Поэтому, повоевав на нашей земле около двух месяцев, они целыми подразделениями разрывают контракты. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.
«Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий… Нехай нам здесь делать, это мы так решили&hellip ;Мы здесь уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…», – рассказывает жене контрактник из России.
Он жалуется на безумные потери от ВСУ и на то, что российское командование сильно «косячит». Теперь этот доброволец «не готов за них умирать».