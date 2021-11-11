«Мне нельзя вакцинироваться»: как киевлянам получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19

magictr | 11.11.2021 | Новости | Комментариев нет

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Коллаж: Наталья Слинкина. За справкой следует обратиться к своему терапевту

Такой документ можно оформить через своего семейного врача.

В Министерстве здравоохранения Украины недавно утвердили форму справки, которую медики будут выдавать пациентам, которым временно или абсолютно противопоказана вакцинация. Кто ее издает и на какой срок, узнавали журналисты «Вечернего Киева» Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Шевченковского района

Семейный врач поликлиники Раиса Корнеева< /strong> объясняет, что за справкой следует обратиться к своему терапевту с документами, подтверждающими наличие постоянных или временных противопоказаний к прививкам.

«Сначала эти заключения анализирует семейный врач. В дальнейшем, если действительно есть основания для предоставления справки, терапевт передает документы заведующему поликлиникой, который в свою очередь принимает окончательное решение»,— рассказывает медик.

Така справка должна состоять из двух частей. В первой части нужно указать имя, фамилию, отчество, а также дату рождения пациента. Имя и фамилия врача, которым она выдана.

«Медик должен подробно расписать противопоказания. Важным в этой справке является ее срок действия, который определяется в зависимости от того, насколько долго человек будет болеть определенным заболеванием, которое будет противопоказанием для вакцинации», — отмечает Раиса Корнеева.

Вторая часть — приложение к выводу врача. Специалист должен написать диагноз и обосновать его. Первую часть справки пациент может показывать вместо сертификата, например, в ТРЦ или общественном транспорте во время карантинных ограничений. Вторую же часть можно зашить дома, ведь она содержит персональные данные о его здоровье, которые считаются медицинской тайной. Врач обращает внимание на то, что противопоказания делятся на два вида: постоянные и временные. Постоянное противопоказание от любой вакцинации — это, например, анафилактический шок или тяжелая аллергическая реакция на предварительную дозу вакцины. Абсолютным противопоказанием также считается, если у человека есть определенный перечень заболеваний, согласно которому риски от вакцинации преобладают над преимуществами.

«Вторую дозу вакцины против COVID-19 следует также отложить на неопределенный срок и пациентам, у которых после первой дозы начался миокардит или перикардит (нарушения сердечного ритма, которые могут привести к внезапной остановке сердца). Если человек находится в группе высокого риска заражения, то решение о введении второй дозы следует принимать при участии дополнительных специалистов, например, кардиологов»,— объясняет семейный врач.

Пациенты, страдающие венозным или артериальным тромбозами, тоже могут получить справку с противопоказанием к прививке: «применение вакцины против COVID-19 возможно по условию, если положительный эффект превышает потенциальные риски».

style=»text-align:justify;»>Что касается временных отсрочок, то их врач может предоставить в случае, если пациент недавно переболел COVID-19. В таком случае прививки отсрочивают по меньшей мере 28 дней от появления первых симптомов, или от установленного диагноза, то есть от ПЦР или экспресс теста, максимум на три месяца.

«< i Люди, заболевшие острыми респираторными заболеваниями с температурой выше 38°C или недавно переболевшие, могут отсрочить прививку. Справка в таком случае выдается сроком на две недели»,— рассказывает Раиса Корнеева. справка.

Образец справки о противопоказаниях к прививкам от COVID-19

Образец приложения о противопоказаниях к прививкам от COVID-19

Однако на таких результатах город не будет сбавлять темпы и будет продолжать создавать условия для вакцинации других жителей. В частности, новые временные вакцинальные пункты будут и дальше открывать в торгово-развлекательных центрах, ЦНАПах, на рынках, вокзалах— там, где горожанам будет удобно быстро привиться.

Кроме того, в столице работают:

• 148 кабинетов прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена;

< 49 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, Центрах предоставления административных услуг, на Центральном автовокзале и на Ржаном рынке.

С недавних пор впервые начали вакцинировать также в храме— в Патриаршем соборе УГКЦ на левом берегу.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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