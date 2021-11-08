Младенцы и девяностолетние: коронавирусом болеют киевляне всех возрастов
Медики констатируют, что многие люди старшего возраста тяжело переносят болезнь. Фото: Минздрав
За сутки в столице от коронавируса умерли 47 человек.
Среди умерших: 26 женщин от 60 до 94 лет, 21 мужчина от 50 до 85 лет. Количество больных, у которых установили диагноз меньше, чем в трудные «эффект исходного», а вот в пятницу, 5 ноября, было выявлено 1426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 159, в Днепровском — 104 и в Дарницком районе — 90 случаев.
«»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели минувшие сутки: 344 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 212 возрастом от 18 до 89 лет. А также 24 девочки от 15 дней до 17 лет и 26 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. К больницам столицы госпитализировали 118 больных с коронавирусом и 3. Выздоровели минувшие сутки 174 человека.
Киевлянам в который раз напоминают, что прививка — единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Сейчас в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Кроме того, прививаться можно в более чем 30 пунктах вакцинации в больших ТРЦ, а также в центрах предоставления административных услуг.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»