Младенца в респираторе выносили на руках: на Нивках пожарные спасали жителей из горящего дома
Младенца в респираторе выносили на руках. Фото: прессслужба ГСЧС
В многоэтажке на пр-те Победы загорелись электрощитовые, из дома срочно эвакуировали 30 жителей.
Сегодня, 22 ноября, об11:0 в Службу спасения поступил вызов о пожаре на пр-те Победы, 67-А, что в Святошинском районе столицы.
На место события прибыли спасатели и выяснили, что в 16-этажке жилого комплекса «Нивки-Парк» произошло возгорание электрощитовых с пятого по 16-й этажи.
Пожар погасили меньше, чем за10 минут . С верхних этажей, а также из лифта эвакуировали 31 человека, в частности, одного ребенка. Также огнеборцы проверили квартиры и в общей сложности эвакуировали более 30 человек.
На месте происшествия работали 11 пожарных авто, а также 35 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре в многоэтажке на просп. Воздухофлотскому.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»