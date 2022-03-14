Митрополит Эпифаний подарил мэру столицы икону с изображением небесного охранника Киева
Митрополит Эпифаний и Виталий Кличко. Скрин видео
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Митрополитом Эпифанием — предстоятелем Православной церкви Украины.
Владыка подарил мэру столицы икону Святого Архангела Михаила. Видео об этом Кличко разместил в своем Telegramm — канале.
«Встретился с Митрополитом Эпифанием — предстоятелем Православной церкви Украины. Владыка подарил икону Святого Архангела Михаила, который считается покровителем воинов, борющихся за правду. А также — защитником Киева, — отметил Кличко. — Это действительно символический подарок. Архистратиг Михаил охраняет и защищает наш город, его жителей. Убежден, Владыка, что вашими молитвами и силой духа наших воинов и всех украинцев мы отстоим наш город против орды, которая пытается атаковать Киев. Которая хочет поставить нас на колени, но этого никогда не останется! Киев — город свободных людей, которые любят и ценят свободу превыше всего на свете и никогда на колени не станут!», — сказал Кличко. В свою очередь Митрополит Эпифаний выразил убеждение, что Киев — под духовной опекой и выстоит перед вызовами, выпавшими на его судьбу, и судьбой Украины.
«Я убежден в том, что за молитвами Святого Архистратига Божьего Михаила — Киев под духовной опекой. Сегодня все киевляне молятся, просят у Бога о помощи и Господь непременно защитит нашу славную столицу — город Киев. Мы вместе и дальше будем противостоять врагу и, непременно победа будет за нами. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина в защиту. Дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять тем вызовам, которые выпали на нашу судьбу»,— сказал предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний.
Также утром Митрополит поздравил всех добровольцев, которые на всех фронтах защищают нашу страну.< /p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»