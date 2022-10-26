Миссия – спасти львицу. Волонтеры эвакуировали более 600 животных, пострадавших от рашистов
Недавно в Винницкой области они нашли контуженого гималайского медведя. “Снаряд взорвался в метре от него, он чудом остался в живых». спасти львицу. Волонтеры эвакуировали более 600 животных, пострадавших от рашистов» />
Фото из архива Центра спасения диких животных A A+ A++
Речь идет не только о привычных домашних любимцах, но и о хищниках. К примеру, львов или гималайских медведей!
Владельцы животных, убегая от войны, часто покидают животных на произвол судьбы. Зверей обнаруживают наши военные уже при зачистке территории и вызывают зооспасателей.
“Это сплошной ужас: животные истощены, голодны, буквально на грани жизни и смерти, — рассказывает 50-летняя Наталья Попова, руководительница Центра спасения диких животных при организации UAnimals. — До войны мы занимались спасением только диких животных, сегодня же — всех. В общем, нам приходилось эвакуировать львов, медведей, тигров, волков, лис, енотов, лошадей, коз…”
Как происходит эвакуация? Сначала животное усыпляют стреляющим уколом. (Его стоимость, кстати, 680 гривен) с анестезией. Когда животное уснуло, его грузят в специальную машину и везут в зооцентр. Реабилитация длится не менее двух недель. Дальше, если повезет, выезд за границу. Опять же — на восстановление.
Наталья рассказывает: недавно в Ямполе в Винницкой области волонтеры нашли контуженого гималайского медведя. “Снаряд взорвался в метре от него, он чудом остался жив. Мы его забрали в безопасное место, — говорит волонтер. — Другого медведя спасли из-под обстрелов в Бахмуте. Его оставили владельцы в замкнутом вольере…”
Помощь зоозащитников понадобилась и в Киевской области на Ясногородской страусовой ферме, которую разбомбили решисты. “Вместе с военными мы заехали туда и увидели землю, устланную мертвыми птицами. Две трети страусов погибли, остальных мы эвакуировали”, — вспоминает Наталья Попова.
читайте также: «Повар Путина» массово вербует на войну узников, больных ВИЧ и гепатит А из Донетчины волонтеры вывозили беременную львицу — у нее еще и начались патологические роды. Чтобы спасти хищницу, пришлось делать сверхсложную операцию.
Кроме диких животных, волонтеры довольно часто спасают четвероногих домашних любимцев. “Не могу понять, как котика или собачку можно бросить на произвол судьбы, — говорит женщина. — Это же не лев или тигр, которого нельзя поместить в автомобиль…
После реабилитации мы отдаем таких животных в приют в Западной Украине. Ни в коем случае не возвращаем бывшим владельцам, которые так поступили со своими четырехлапыми. Впоследствии эти животные находят новую семью, где лечатся любовью и опекой хозяев. За полгода полномасштабной войны волонтерам удалось эвакуировать из опасных зон более 600 животных. Сегодня в UAnimals живет 50 лошадей (один – Пржевальского), 10 львов, тигр, леопард, медведь, олени, павлины…
Кстати, волонтеры также отстраивают пострадавшие от войны зоозаклады. “Например, черниговский стерилизационный центр “Шаг к животным”, а также гостомельский, пострадавшие от боевых действий, — говорит Наталья. — Сейчас мы также помогаем убежищам подготовиться к вероятно тяжелой зиме.