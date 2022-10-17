Мир в восторге от их мужества и стойкости: украинские спортсмены претендуют на престижную награду
Летний соревновательный сезон в легкой атлетике закончился. Но украинские прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко могут выиграть еще одну награду.
Еще в августе Всемирная федерация легкой атлетики провела в социальных сетях голосование среди болельщиков — за момент, который лучше продемонстрировал честную игру во время чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине (США). После шести дней голосования результаты болельщиков были объединены с голосами жюри, и определились трое финалистов. Среди них — украинская пара атлетов.
“Честно говоря, то, что мы попали в это голосование да еще и в финал, стало для меня неожиданностью, — говорит Андрей Проценко. — Я вроде бы ничего такого не делал, просто соревновался (улыбается). К примеру, американки Холли Брэдшоу и Кэти Наджотт поразили публику тем, как поддерживали друг друга на соревнованиях. У Холли сломался шест и она травмировалась. Кэтти подбежала к ней, поддержала. А когда Брэдшоу снялась с соревнований, ее начали травить в соцсетях, и Кэти снова стала на защиту коллеги. Именно поэтому они — в финале голосования.
Также привлек внимание зрителей и жюри поступок британки Катарины Джонсон-Томпсон, поддержавшей опустошенную немку Софи Вайсенберг. У нее трижды был замок при прыжке в длину и она выбыла из соревнований. Катарина тоже когда-то имела такой печальный опыт, поэтому полностью разделила переживания соперницы.
Относительно нас с Ярославой, мы просто соревновались и получили серебряную и бронзовую награды. Допускаю, что нас избрали из-за того, что в нашей стране идет война. Зрители и жюри взвесили, в каких условиях мы тренировались, узнали, что я месяц прожил в оккупации… Читайте также: 235-е сутки войны: ВСУ отразили 8 вражеских атак на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлении >В официальном объяснении Международной федерации так объяснили попадание украинцев в эту номинацию: “Они продемонстрировали невероятную силу и устойчивость, сумев добыть в борьбе соответственно серебряную и бронзовую медали, несмотря на огромные вызовы, с которыми сталкиваются из-за текущей ситуации в Украине”.
Напомним, что Международный комитет честной игры (CIFP) был основан более 50 лет назад для продвижения принципов честной игры в спорте: честной конкуренции, уважения, дружбы, командного духа, равенства и спорта без допинга. Он чествует тех, кто уважает писаные и неписаные правила спорта, включающие честность, солидарность, толерантность, и дает пример другим на поле и вне его. Только на легкоатлетических чемпионатах мира с 2003 года было роздано девять наград.