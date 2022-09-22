Мир без мирного соглашения: каковы минусы такого сценария и в чем его опасность?
Россия заявляет, что готова заключить мирный договор с Украиной, однако на условиях кремля. Возможен ли мир без мирного соглашения? Оказывается, да, впрочем, это очень опасный сценарий, говорят эксперты.
Фото Associated Press A A+ A++
— Вспомним корейский вариант заключения перемирия без мирного соглашения, — говорит Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. — После завершения боевых действий в корейской войне (между Югом и Севером страны), продолжавшейся с 1950 по 1953 год, была установлена линия разграничения по 38 параллели. Фактическое перемирие. Впрочем, до сих пор Северная и Южная Кореи не имеют между собой договора о признании друг друга, о завершении войны. Северная Корея не имеет договора об окончании войны с США, которые непосредственно участвовали в ней, а также со странами, которые были участниками стабилизационной операции ООН.
— Какие еще страны не имеют мирного соглашения по результатам завершения войны, как они сосуществуют?
— Например, Иран и Ирак, — говорит Вадим Трюхан, дипломат, председатель правления ОО “Европейское движение Украины”. — Между ними было утверждено перемирие через исчерпывание ресурсов для ведения боевых действий.
Также Япония капитулировала во Второй мировой и много лет оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды и группы островов Хабомаи. Они были временно оккупированы Советским Союзом в 1945 году. Из-за этих споров Россия и Япония до сих пор не подписали полноценный мирный договор. Но Япония стала основным стратегическим партнером США вне НАТО. Поэтому россия не решится решать территориальные вопросы с Японией военным путем.
● В. Кулик:
— Да, между этими странами нет военного противостояния, у них не царят мощные реваншистские настроения. Они не живут войной, она не является точкой формирования политики в этих странах.
— Или такой вариант подходит Украине?
читайте также: Минус 400 оккупантов, вертолет и бронемашин. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
● В. Кулик:
— Перемирие — это всегда отложенная война. Мирный договор, завершающий определенный период вражды и напряжения, снимает перспективу размораживания конфликта или попытки реванша одной из сторон.
Итак отсутствие мирного договора будет означать возможность возвращения войны. И она может быть еще более кровавой и масштабной. Поэтому для Украины перемирие без мирного соглашения рискованно. Этим мы дадим врагу оперативную паузу, чтобы нарастить потенциал для нового наступления.
● В. Трюхан:
— Не думаю, что Украине подходит вариант завершения войны перемирием, а не мирным договором. Отсутствие мирного договора, ратифицированного сторонами, признанного на уровне ООН, — это жизнь с постоянной угрозой возобновления войны.