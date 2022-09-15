Минус еще 200 рашистов, четыре самолета и 20 танков и броненосцев в сутки, – Генштаб ВСУ о потерях врага
При контрнаступлении на Харьковщине оккупантов погибло почти в десять раз больше, чем наших воинов.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:С начала полномасштабной войны в Украине погибло 53 850 российских кафиров и уничтожено 13 911 единицу техники противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за минувшие сутки обезврежено 200 россиян и уничтожено 60 единиц боевой техники. Наибольших потерь враг испытал на Криворожском и Николаевском направлениях.
В частности, на юге подтвержденные потери кафиров составляют 33 человека в живой силе и 31 единица боевой техники. Уничтожены 11 танков, 5 гаубиц «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», 13 единиц автобронетехники, два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах и сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.
Кроме того, подразделения ВСУ по другим направлениям уничтожили еще три бомбардировщика Су-25, захватили станцию »Р-934БМВ» комплекса «Борисоглебск-2». Львовские десантники сбили с зенитной установки российский Су-30.
Украинские силы продолжают укреплять свой контроль над недавно уволенными районами Харьковской области. Российские войска преимущественно отведены из района к западу от реки Оскол. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
«Отступление российских сил на протяжении последней недели происходило по-разному. Некоторые подразделения отошли достаточно организованно, тогда как другие, очевидно, бежали в панике» , – рассказали британские разведчики.
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Они отмечают, что ценное вооружение, брошенное российскими войсками во время отступления, содержит технику, остро необходимую для «артиллерийской войны», которую ведет россия. Военнослужащие России оставили по меньшей мере одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и по меньшей мере одну командно-штабную машину.
«Покинутая техника подчеркивает неорганизованный характер отступления некоторых российских подразделений, а также, предположительно, свидетельствует о нарушении в цепочке командования», — сказал он. допускают в минобороны Великобритании.
При контрнаступлении в Харьковской области российские войска понесли значительно большие потери, чем ВСУ. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.
«Я могу сказать: цифры потерь противника по отношению к нашим потерям именно за этот период составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9-10 погибших решистов, ворвавшихся на нашу землю», – объяснил должностное лицо. При этом он отметил, что это «очень интересный показатель», потому что ВСУ ломают стереотипы по военному делу, ведь, по законам войны, обычно большие потери при наступлении.
«Мы ломаем стереотипы не только у военном деле, мы ломаем многие стереотипы на сегодняшний день и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских и всего общества в борьбе за независимость и свободу», – сказал Алексей Данилов.