«Минус 840 кафиров и 28 бронемашин в сутки — не рекорд, но мощно», — Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны количество погибших в Украине рашистов приближается к 75 тысячам.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие: В Украине продолжается утилизация и демилитаризация российских захватчиков. С начала полномасштабной войны на «концерт к кобзону» отправились уже 74 840 солдат и офицеров, а также уничтожено 17 421 единиц боевой техники так называемой «второй армии мира».
Детали и комментарии:По информации Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки наши защитники уничтожили 840 кафиров, 16 танков, 28 бронемашин, 17 артиллерийских систем, девять беспилотников и 12 автомобилей и автоцистерн.
«Не рекорд, но мощно», – отметили в главном пахоте управление войсками и добавили, что наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Наша авиация за сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления техники и позиции средств противовоздушной обороны. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.
Боевые безвозвратные потери противника на восточном направлении составили: 210 человек в живой силе, семь танков, восемь ББМ, две артиллерийские системы, семь автомобилей.
На юге уничтожены 32 захватчика, танк, девять единиц другой автобронетехники. В Баштанском районе, близ Снигиревки, ВСУ сожгли два 2 российских склада с боеприпасами. Читайте также: Минус 730 оккупантов и многие техники. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
ВСУ сбили редкий российский дрон «Элерон-ЗСВ». Информацию об этом опубликовал корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Рэпке. Он отмечает, что стоимость этого беспилотника составляет 150 тысяч евро.
Как сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, за прошедшую неделю Силы обороны Украины сбили 4 самолета и 9 вертолетов оккупантов.
«За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!» написал в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Аналитики из Института изучения войны в своем отчете заявили, что на Донецком направлении российские оккупанты имеют колоссальные потери.
«Русские войска преждевременно направили недостаточную концентрацию мобилизованного личного состава на наступательные атаки вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области, затрачивая запас мобилизованного личного состава на незначительные достижения в сторону оперативно незначимых населенных пунктов», — сказал он. отмечают эксперты.