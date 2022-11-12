Минус 810 кафиров и более 90 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
В Херсонской области ВСУ «затрофеили» вертолет.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла около 80 210 военных (+810 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook. Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и враг. и технику Так, ВСУ уже уничтожили 2838 танков (+24), 5730 боевых бронированных машин (+34), 1829 артиллерийских систем (+12), 393 РСЗО, 205 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1506 БПЛ 1), 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4279 автомобилей и автоцистерн (+20) и 160 единиц специальной техники (+1).
На освобожденных территориях Херсонщины ВСУ обнаружили много брошенной техники, которую россияне не смогли переправить через Днепр во время отступления. Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, это и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. «По полям собираем то, что есть. Что пригодно – обязательно повернем уже как снаряды в обратную сторону», — рассказала она. Гуменюк добавила, что многие деоккупированные территории заминированы, решисты там оставили «ловушки», в том числе растяжки. Поэтому возвращаться людям в уволенные населенные пункты пока опасно. «Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами сложно», — заметила руководитель прессцентра ОК «Юг».
читайте также: ВСУ освободили город на Николаевщине и продвинулись на километры на Луганской области Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что военные 12-го дня Ми-8. Соответствующее видео он обнародовал в Telegram. «Я не знаю, кто «отжимает» танки или что-то такое, но мы «отжали» вертолет», — Говорит на видео украинский защитник. Также, по данным отдела стратегических коммуникаций ВСУ, в этом направлении наши бойцы захватили редкий бронеавтомобиль «Тайфун-К» и боевую машину пехоты «Басурманин».