Минус 780 кафиров и 11 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
ВСУ уже уничтожили половину боевых российских танков.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 77 950 кафиров (+780 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, наши защитники уже уничтожили 2801 танк (+15), 5666 боевых бронированных машин (+12), 1802 артиллерийские системы (+11), 393 РСЗО (+2), 205 средств ПВО (+2), 278 самолетов, 260 геликоп. , 1483 БПЛА оперативно-тактического уровня (+7), 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4227 автомобилей и автоцистерн (+11) и 159 единиц специальной техники.
Сегодня утром силы ПВО сбили в Одесской области ракету Х-31, сообщил в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук. А на Днепропетровщине – mdash; «приземлили» 5 дронов-камикадзе. В эфире телемарафона глава ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области вражеских «птичек» сбивают мобильные группы. Они формируются исключительно из добровольцев, умело пользующихся огнестрельным оружием. «В последние недели у нас уже неоднократно сбивали их стрелковым оружием. Следовательно, чем больше сейчас у нас таких огневых групп, тем больше вероятность, что дроны-камикадзе будут сбиты», — подчеркнул глава области.
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Россия уже потеряла в Украине половину своих основных боевых танков и использовала большую часть высокоточного оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает Укринформ со ссылкой на CNN. «Путин потерпел неудачу… Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была», — сказал он журналистам. По словам Каля, Россия понесла «десятки тысяч потерь» с начала войны в феврале, что значительно больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане. «Санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того уровня, как она выглядела до войны», — заметил заместитель министра обороны США.
В комментарии изданию «The Economist» представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, страна-террорист использовала около 80% своих современных ракет. В России осталось всего 120 «Искандеров». Однако, по словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море. «Мы знаем, что договоренности уже достигнуты», — заявил представитель ГУР МО Украины.