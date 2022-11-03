Минус 730 кафиров и много техники. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
ВСУ уже ликвидировали более 1400 российских офицеров.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: За последние сутки ВСУ ликвидировали 730 российских захватчиков, а с начала полномасштабного вторжения — 74 000 кафиров, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2734 танка (+20), 5552 боевые бронированные машины (+27), 1755 артиллерийских систем (+22), 390 РСЗО (+3), 198 средств ПВО, 277 самолетов, 258 вертолетов-1 тактического уровня (+4), 397 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4162 автомобиля и автоцистерны (+9), 155 единиц специальной техники (+1).
По состоянию на 1 ноября ВСУ уничтожили 1402 российских офицера, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, ссылаясь на данные исследователей OSINT. Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%. Так, за это время было ликвидировано: 12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров); 44 полковника; 98 подполковников; 193 майора; 279 капитанов; 471 старший лейтенант; 235 лейтенантов и 72 человека других рангов.
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В условиях нашего контрнаступления российская армия теряет по 40 танков и БМП каждый день, что примерно равно количеству техники . Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные министерством обороны Соединенного Королевства в Twitter. «Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения Россией войны. В то же время армия РФ в Украине частично испытывает проблемы как с артиллерийскими боеприпасами, так и с достаточным количеством исправной бронетехники на замену поврежденной», — говорится в сообщении. Известно, что РФ получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов. В британской разведке также отметили, что российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми жестянками.