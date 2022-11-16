Минус 630 кафиров, 75 ракет и 14 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 82 710 военных (+630 за последние сутки). Об этом сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2871 российский танк (+10), 5797 боевых бронированных машин (+24), 1860 артиллерийских систем (+10), 393 РСЗО, 209 средств ПВО (+1), 278 самолетов, 26 вертолет, 1525 БПЛА оперативно-тактического уровня (+14), 3474 крылатые ракеты (+75), 16 кораблей/катеров, 4360 автомобили и автоцистерны (+9), 160 единиц специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Напомним, 15 ноября российские оккупанты ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Как сообщило командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, в очередной террористический акт против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе «Shahed-136/131». Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет «Калибр» морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе. Наша ПВО уничтожила 73 крылатые ракеты врага и все 10 дронов-камикадзе.
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По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Воины украинских ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов.
В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий в подразделениях оккупационных войск, воюющих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние. «Да, после боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командование противника расформировало указанное подразделение. Остатки лиц частях», — говорится в сообщении Генштаба.