Минус 500 кафиров, 10 танков и 17 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 64 300 военных (+500 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Подробности и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2521 танк (+10), 5172 боевые бронированные машины (+5), 1566 артиллерийских систем (+10), 362 РСЗО (+5), 186 средств ПВО (+3), 268 самолетов, 240 , 1999 БПЛА оперативно-тактического уровня (+17), 316 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 3944 автомобиля и автоцистерны (+9), 142 единицы специальной техники (+2). Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Facebook, что сегодня, 14 октября, на юго-восточном направлении противовоздушной обороной уничтожено восемь барражирующих иранских боеприпасов «Shahed-1» .
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ВСУ сбивают не менее 85% иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые выпускает РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ, передает Укринформ. «О «шахидах». К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество «шахидов», которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие подразделения, которые задействованы в этом процессе, достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много», — рассказал Данилов. Он заверил, что Украина учится бороться с дронами-камикадзе. «Но это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежища», — подчеркнул секретарь СНБО.
Между тем российское издание «Важные истории», ссылаясь на данные двух источников — действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб, сообщило, что безвозвратные потери российской армии в Украине могут составить более 90 тысяч. К безвозвратным потерям относятся убитые, пропавшие без вести, умершие от ран в госпиталях, а также раненые, которые не могут вернуться в военную службу. Эти данные близки к оценкам, которые ранее давали министерства обороны США и Великобритании. Так, в августе в Пентагоне заявили, что с начала войны погибли или получили ранения 70-80 тысяч российских военных. А в сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что общие потери российской армии превышают 80 тысяч человек, из них примерно 25 тысяч погибли.