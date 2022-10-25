Минус 480 кафиров, 3 вертолета и самолет. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Россия уже потеряла в Украине более четверти вертолетов Ка-52.
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 68 420 военных (+480 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2611 танков (+21), 5321 боевую бронированную машину (+26), 1674 артиллерийские системы (+1), 377 РСЗО (+2), 190 средств ПВО (+1), 271 самолет (+1) , 248 вертолетов (+3), 1372 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2), 350 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4054 автомобиля и автоцистерны (+10) и 149 единиц специальной техники.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Facebook, что все три российских вертолета Ка-52 «Аллигатор» были сбиты вчера на Херсонщине. В частности, два вертолета ВСУ «приземлили» за полчаса. Стоимость одного вертолета составляет около 16 миллионов долларов.
читайте также: В Варшаве — злотых, в Быдгоще — даже 1300: стоимость аренды жилья в Польше бьет все рекорды в Украине по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52. Это составляет более четверти парка этих вертолетов. Известно, что в России насчитывалось 90 «Аллигаторов». Как считает британская разведка, российские ударные вертолеты, вероятно, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). «Россия все еще не может сохранить должное преимущество в воздухе, чтобы надежно оказывать эффективную поддержку с воздуха вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются», — отметила разведка. По ее словам, российские командиры, вероятно, все чаще прибегают к выполнению ударных вертолетных миссий высокого риска как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.