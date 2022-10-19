Минус 430 кафиров, самолет и 15 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Ночью в Николаевской области ВСУ сбили 13 иранских дронов-камикадзе.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 66 280 военных (+430 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2554 танка (+6), 5235 боевых бронированных машин (+16), 1637 артиллерийских систем (+15), 372 РСЗО, 189 средств ПВО (+1), 269 самолетов (+1), 242 вертолета, 1286 БПЛА оперативно-тактического уровня (+10), 323 крылатых ракет (+5), 16 кораблей/катеров, 3999 автомобилей и автоцистерн (+14) и 146 единиц специальной техники (+2). Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российский штурмовик Су-25 наши военные «приземлили» на Херсонщине.
За прошедшие сутки украинская авиация отработала на южном направлении 15 ударов по районам опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника. Оккупационная армия потеряла 84 военных, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа «Акация» и «Мста-С», танк, 3 единицы автобронетехники, а также — 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах, сообщило ОК «Юг» в Facebook.
читайте также: В России на многоэтажку упал военный самолет, который, вероятно, намеревался нанести удар по Украине 8 октября 1 дважды атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Одиннадцать баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, еще два – . воинами Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины, рассказало в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ. По его данным, за 36 дней ВСУ сбили 223 иранских дронов-камикадзе. «К уничтожению баражирующих боеприпасов «Shahed-136», которые оккупанты маркируют как «Герань-2», привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы. говорится в сообщении.