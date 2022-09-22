Минус 400 кафиров, вертолет и 28 бронемашин. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
В Харькове россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами военных РФ.
< strong>Событие: С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 55 510 российских военных (+400 за последние сутки), сообщил Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Наши военные уже уничтожили 2236 танков (+9), 4776 боевых бронированных машин (+28), 1341 артиллерийскую систему (+1), 318 РСЗО, 169 средств ПВО (+1), 253 самолета, 218 вертолетов (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня (+9), 240 крылатых ракет (+1), 15 кораблей/катеров, 3630 автомобилей и автоцистерн (+20), 125 единиц специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Рашисты уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла мощное огневое поражение по враждебным позициям. «Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 «HARM» и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации. Совершено свыше 15 групповых авиаударов по рашистам на разных направлениях. В результате авиаударов уничтожен пункт, минометную батарею, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов.Протирадиолокационными ракетами «HARM» поражено около 10 позиций ПВО противника» сообщило командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook. По его данным, 21 сентября зенитные ракетные подразделения ПС ВСУ уничтожили 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету «Искандер-К» российских оккупационных войск.