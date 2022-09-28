Минус 400 кафиров, самолет и 12 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 58 150 военных (+400 за последние сутки), сообщил Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. ВСУ уже уничтожили 2312 танков (+6), 4889 боевых бронированных машин (+8), 1381 артиллерийскую систему (+3), 331 РСЗО, 175 средств ПВО, 262 самолета (+1), 224 вертолета, 989 БПЛА оперативно (+12), 242 крылатые ракеты (+1), 15 кораблей/катеров, 3742 автомобиля и автоцистерны (+12), 131 единица специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжают блокировать российские войска в Запорожской области. По его данным, ВСУ уничтожили 10 единиц военной техники и убили более 20 российских военнослужащих в Мелитополе. А также — ранили более 50 рашистов в Токмаке и Черниговке. На этом направлении армия РФ потеряла систему С-300 и 5 других единиц военной техники.
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ISW сообщил, что ВСУ окружают Лиман на Донбассе. Там продолжаются ожесточенные бои. Украина взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере от города и близка к тому, чтобы перерезать последние пути поставки врага. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже отмечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана. Вчера украинская армия освободила село Пески-Радьковские и зачищает его. «Местные чиновники заявили, что могут свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами, что дополнительно свидетельствует о том, что украинские силы обезопасили некоторые позиции северо-западнее Лимана. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские войска освободили Редкодуб (20 км к северу от Лимана) , а геолокационные кадры показывают украинские войска, которые двигаются через населенный пункт. Российские милблогеры также утверждали, что украинские войска отвоевали Екатериновку и обезопасили свои позиции в Новом, оба к востоку от Редкодуба», — говорится в сообщении американского Института изучения войны. Пока официального подтверждения Генштаба об увольнении этих населенных пунктов нет.