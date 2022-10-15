Минус 400 кафиров и три вертолета в сутки. Число погибших рашистов приближается к 67 тысячам.
Уровень защитного снаряжения мобилизованных российских резервистов низкий, они сбегают с поля боя.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:За минувшие сутки в Украине погибли 400 российских кафиров и уничтожены почти полсотни единиц боевой техники врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Как отмечают в главном органе управления украинскими войсками, с начала полномасштабной войны, потери противника в живой силе составляют 64 700 рашистов. За минувшие сутки уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, три РСЗО и два геликомпетра.
«Авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БпЛА, – констатируют в Генштабе ВСУ. войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 20 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей».
На южном фронте авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы. вооружения и техники россиян. Также украинские защитники уничтожили боеприпасы в Бериславском районе Херсонщины. Ликвидировано 18 рашистов, две самоходные гаубицы «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град»; одно самоходное орудие 203-го калибра «Пион»; четыре единицы автобронетехники. Также наши военные повредили три российских самоходных гаубицы «Мста-С», РСЗО «Град», пушку «Гиацинт-Б» и танк.
В полночь подразделениями ПВО уничтожены семь воздушных целей. Из них две на юге страны – ; дрон-камикаде “Shahed-136” и ударный вертолет. На восточном направлении силами и средствами Воздушного командования «Восток» Воздушных Сил уничтожено еще пять иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram о том, что под Кременной 27 военных из России оставили свои окопы, вопреки приказу командиров.
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«Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД – г. Клинцы, брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области. Но только за двое суток, 11-1 , передовые позиции оставили 27 военнослужащих, сложивших оружие и отказавшихся выполнять приказы своего командования», – подчеркнул Гайдай.
Он отметил, что после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и отправили под стражу, а пятеро – андекс; вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.
За последние две недели в Украину были опрокинуты контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения ниже, и без того мизерное обеспечение ранее развернутых войск. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, многим резервистам придется самим покупать бронежилеты. Современный бронежилет 6B45, который должен быть издан строевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения «Ратник», продается в российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (приблизительно $640) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей (примерно $190) в апреле.
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Путин решил пожертвовать мобилизацией ради осеннего призыва. По убеждению американских аналитиков из Института изучения войны (ISW), объявление кремлевским диктатором окончания «долевой мобилизации» было сделано для того, чтобы уволить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва и создать условия лучшей подготовки для осенних призывников. Иностранные эксперты обращают внимание на то, что глава кремля заявил об окончании частичной мобилизации примерно через две недели, в то время, когда должен начаться отсроченный осенний призыв.