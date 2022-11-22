Минус 400 кафиров и 12 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 85 000 военных (+400 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2895 танков (+3), 5827 боевых бронированных машин (+5), 1882 артиллерийские системы (+12), 395 РСЗО (+2), 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1537 тактического уровня, 480 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4393 автомобиля и автоцистерны (+15) и 161 единица специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Напомним, по данным нидерландского проекта Oryx, с февраля российская армия потеряла в войне более 8 тысяч единиц разнообразной военной техники. Все потери запечатлены на фото или видеоматериалах. Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, баражирующие боеприпасы, беспилотники, которые используются как приспособление для беспилотных летательных аппаратов, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование в этот список не включены.
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Российские захватчики сжигали на городской свалке Херсона своих убитых собратьев. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом со ссылкой на очевидцев пишет The Guardian. Отмечается, что во время российской оккупации города захватчики строго ограничили доступ к городской свалке. «Несколько местных жителей и работников рассказали The Guardian, что причина тревожной секретности заключалась в том, что оккупационные силы выполняли там устрашающее задание: сбрасывали туда тела своих собратьев и сжигали их», — говорится в материале. Жители дома, откуда видна свалка, рассказали журналистам, что во время сжигания поднималось большое облако дыма, а от его запаха тошнило. The Guardian отмечает, что на свалке до сих пор можно найти много российских флагов, шлемов и военной формы.