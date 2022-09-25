Минус 400 кафиров, 4 самолета и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Фото из сообщения Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 56 700 российских военных (+400 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, наши воины уже уничтожили 2275 танков (+13 в сутки), 4832 боевых бронированных машин (+25), 1368 артиллерийских систем (+7), 328 РСЗО (+1), 171 средство ПВО (+1), 259 самолетов ( +4), 220 вертолетов, 966 БПЛА оперативно-тактического уровня (+10), 241 крылатую ракету (+1), 15 кораблей/катеров, 3701 автомобиль и автоцистерну (+20), 130 единиц специальной техники (+4). Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
За последние сутки авиация России потеряла самолетов, БПЛА и ракет по меньшей мере на $120 млн. Наши воины сбили Су-25, который стоит более $11 млн, два Су-30 ($30 млн каждый) и Су-34 ($40 млн). По данным Генштаба, бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30 «приземлили» военнослужащие подразделения ПВО 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ. Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило в Facebook, что истребитель-бомбардировщик СУ-34 воины ССО Украины сбили с помощью ПЗРК «Игла». «Напоминаем россиянам, что каждый их вылет и дальше будет равен самоубийству. Ведь украинское небо, как и украинские воины, своих врагов не прощают», — заметили десантники.
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Министр обороны Алексей Резников рассказал в Facebook, что российский Су-30 был сбит на Харьковщине с помощью ПЗРК Stinger, и опубликовал соответствующее видео. «В ноябре прошлого года в Вашингтоне по моей просьбе предоставить Украине Stingers мне отвечали: «Это невозможно». Но уже в январе, по согласию США, мы получили от наших друзей – Литвы, первую партию ПЗРК. Сегодня наши Герои уничтожают ими оккупантов. 92-я ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко 24 сентября 2022 года Харьковщина Филигранная работа по уничтожению вражеского СУ-30 Спасибо нашим Воинам за победу Спасибо нашим партнерам за поддержку То, что вам кажется невозможным В будущем возможно. «, — подчеркнул министр.