Минус 350 кафиров, 2 самолета и 2 вертолета. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 53 650 военных (+350 за последние сутки), сообщил Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2180 танков (+5), 4665 боевых бронированных машин (+3), 1290 артиллерийских систем (+11), 311 РСЗО, 167 средств ПВО (+2), 246 самолетов (+2), 215 вертолетов (+2) +2), 908 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 233 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3501 автомобиль и автоцистерну (+32), 120 единиц специальной техники (+3). Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Командование Воздушных сил сообщило в Facebook подробности сбивания вражеских самолетов. По его данным, 13 сентября ВСУ приземлили две российские «сушки» за два часа. В частности, вражеский бомбардировщик Су-24 сбили воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» в Херсонской области. А штурмовик Су-24 «минунули» зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад» в Донецкой области.
читайте также: Кремль впервые открыто признал свое поражение на Харьковщине и пытается снять вину.Во время украинского контрнаступления с 6 по 11 сентября ВСУ уничтожили вражескую технику на сумму, превышающую $670 млн. К такому выводу пришло издание Forbes Украина. За указанный временной промежуток противник недосчитался: 86 танков ($133 млн), 6 самолетов ($113 млн), 158 боевых бронированных машин ($94 млн), 10 единиц спецтехники ($90 млн), 106 артиллерийских систем ($83 млн), 7 вин млн), 16 систем ПВО ($42 млн), 59 автомобилей ($24 млн), 17 РСЗО ($15 млн), 35 беспилотников ($4 млн). Рейтинг самых дорогих потерь врага возглавил комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-21», который оценивается в $57 млн. Этот экземпляр ВСУ уничтожен в Запорожской области. Кроме того, в Харьковской области захватчики лишились самолета Су-34 за $36 млн и контрбатарейной радиолокационной системы «Зоопарк» за $25 млн.
Россия стала едва ли не крупнейшим поставщиком техники для ВСУ. В течение 15 дней контрнаступления (с 29 августа по 12 сентября включительно) Силам обороны Украины удалось захватить 300 единиц вражеского вооружения на миллионы долларов, сообщает Telegram UA War Infographics. В частности, украинская армия затрофеила 134 ББМ, 50 единиц автомобильной техники, 49 танков, 28 артиллерийских систем, 17 единиц специальной техники, 11 реактивных систем залпового огня, 6 беспилотников и 5 средств противовоздушной обороны.