Минус 320 кафиров, самолет и 15 автомобилей. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
В ночью над Николаевщиной наша ПВО сбила 10 иранских дронов-камикадзе.
Фото из сообщения Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook A+ A++ >Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 67 070 военных (+320 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook. Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и враг. и технику Так, ВСУ уже уничтожили 2579 танков (+6), 5266 боевых бронированных машин (+8), 1653 артиллерийские системы (+5), 373 РСЗО (+1), 189 средств ПВО, 270 самолетов (+1), 243 вертолета, 1341 БПЛА оперативно-тактического уровня (+16), 329 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4021 автомобиль и автоцистерну (+15), 148 единиц специальной техники (+1).
Ночью над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны сбиты десять беспилотников-камикадзе типа «Shahed-136». Российский штурмовик Су-25 наши воины «приземлили» в Баштанском районе Николаевской области, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook. Кстати, Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе, рассказало издание The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники. Известно, что иранские инструкторы находились на территории оккупированной Херсонщины и Крыма.
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Между тем мобилизованные россияне массово отказываются воевать. По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, на одном из заводов у города Кременна таких «отказников» содержат под стражей. «Известно, что только в одном 488-м полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, некоторые бежали, остальные удерживаются под охраной и пытаются, осуществляя запугивание и психологическое давление, вернуть в строй и отправить их в атаку» , — говорится в сообщении сообщества в Telegram. По данным Минобороны, более 3000 россиян обратились на горячие линии проекта «Хочу жить», сообщил спикер проекта Виталий Матвиенко. По его словам, цифру добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности пока не называют.