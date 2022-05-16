Минус 300 рашистов в сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага
Стало известно, сколько техники и кафиров уничтожено под Чернобаевкой.
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Событие: С начала войны русский армия потеряла 27 700 военнослужащих (+300 за последние сутки), сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Также наши защитники уничтожили уже 1228 вражеских танков (+8 в сутки), 2974 боевых бронированных машин (+16), 577 артиллерийских систем (+22), 195 РСЗО, 89 средств ПВО, 200 самолетов, 165 вертолетов (1) БПЛА оперативно-тактического уровня (+11), 97 крылатых ракет (+2), 13 кораблей/катеров, 2101 единица автомобильной техники и автоцистерн (+14), 42 единицы специальной техники. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
ОК «Юг» раскрыло детали нового удара по Чернобаевке. По его данным, наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией за прошедшие сутки нанесли более 100 ударов по позициям противника. «В результате чего на Херсонщине феерически презентована очередная серия Чернобаевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в том числе 4 буксировочных и 2 самоходных гаубиц «Мста-С», 4 минометных комплексов, 2 единиц; техники, 2 мастерских технического обслуживания и БПЛА», — говорится в сообщении командования. Напомним, вчера, 15 мая, ВСУ в двадцатый раз нанесли удар по составу с боеприпасами под славной Чернобаевкой.
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Генштаб ВСУ в Facebook отметил, что наши артиллеристы уже овладели американскими гаубицами М777 калибром 155 мм и уничтожают врага, освобождая украинскую землю. «Пот артиллерии спасает кровь пехоты. Внезапность, огневая мощь и филигранная точность — качества, присущие высококлассному артиллерийскому подразделению. Разрушительная сила, управляемая математическим расчетом — самая надежная поддержка подразделений на передовой линии», — говорит Генштаб.
Между тем военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1-й танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта. «Изучение и анализ добытых документов позволил установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения. По состоянию на 15 марта 2022 года года общие потери 1-й российской танковой армии составили 409. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 кафиров из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен. это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии кафиров», — сообщает ГУР Минобороны.