Минус 30 тысяч рашистов. Генштаб обновил данные о потерях врага
За минувшие сутки ВСУ сбили четыре российских вертолета.
Событие: С начала войны российская армия потеряла в Украине 30 000 военных (+250 за последние сутки), сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии:Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, уничтожено уже 1330 танков (+8 в сутки), 3258 боевых бронированных машин (+12), 628 артиллерийских систем (+5), 203 РСЗО (+2), 93 средства ПВО, 207 самолетов (+1), 174 вертолета (+4), 503 БПЛА оперативно-тактического уровня, 116 крылатых ракет (+1), 13 кораблей/катеров, 2226 автомобилей и автоцистерн и 48 единиц специальной техники. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении. Минобороны Британии сообщило в Twitter, что за три месяца войны россия уже потеряла больше военных и техники, чем СССР за 9 лет войны в Афганистане. Очевидно, что потери врага будут расти и дальше, ведь в Украину активно поступает натовское вооружение.
Министр обороны Алексей Резников отметил в Facebook, что в публичном пространстве появляется все больше отзывов наших воинов, получивших опыт использования в боевых условиях тяжелого вооружения иностранного производства. По его словам, львиная доля этих отзывов очень положительна. Министр напомнил, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии. гаубица М777, гаубица FH70, САУ «CAESAR». Парк артиллерии 155-мм калибра и дальше пополняется. «В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран. Так же хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен , что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе — надежно защитить Одессу», — подчеркнул министр. По словам Резникова, за последние полтора месяца украинская армия получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов. «И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться. Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна», — заметил министр обороны.
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Американская газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поставке Украине реактивных систем залпового огня (MLRS). Официально о поставках вооружения могут быть объявлены уже на следующей неделе. «Очень важное для нас решение. Может стать переломным на восточном фронте, где раша благодаря преимуществу в артиллерии сейчас продвигается вперед и мы несем тяжелые потери. Эти системы дальнобойны и бесконтактны. Удары наносятся на большую глубину, на сотни километров, в том числе по тылу» и коммуникациях врага, без вступления наших солдат в непосредственное боевое столкновение. Подобного оружия с такой дальностью поражения у реши нет», — отреагировал в Facebook эксминистр обороны Анатолий Гриценко.