Минус 200 рашистов в сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага
Украинская армия ликвидировала племянника заместителя Шойгу.
Событие: С начала широкомасштабной войны русский армия уже потеряла 29 050 военных (+200 за последние сутки), сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Кафиры теряют не только живую силу, но и технику. ВСУ уничтожили 1285 танков (+7), 3141 боевую бронированную машину (+25), 599 артиллерийских систем (+3), 201 РСЗО, 93 средства ПВО, 204 самолета, 170 вертолетов (+1), 470 БПЛА оперативно +8), 107 крылатых ракет (+3), 13 кораблей/катеров, 2194 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+16), 43 единицы специальной техники. Наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.
< >Украинская армия ликвидировала командира десантно-штурмовой роты войск России Адама Хамхоева — племянника заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который 12 лет возглавлял Ингушетию, а в 2019 году стал заместителем Министра обороны России. О смерти рашиста сообщил ингушский информационный портал The Magas Times. Известно, что Хамхоев был убит в ночь на 21 мая.
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ВСУ уничтожили артиллерийскую установку рашистов, из которой они обстреливали Северодонецк и разрушили мост между областным центром и Лисичанском, сообщил в Telegram начальник Луганской ОВ Сергей Гайдай. «Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили «Пион», который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк», — написал Гайдай. Он также поблагодарил российских пропагандистов за «наводку». «Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего», — заметил руководитель ОВА. Напомним, накануне российские СМИ сняли сюжет о работе расчета самоходного миномета по Северодонецку. Установив точную позицию, украинские бойцы смогли ее обезвредить. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, на котором ВСУ в Рубежном уничтожают российский миномет. Но не «Пион», а «Тюльпан». По словам Геращенко, сегодня, 22 мая, в Луганской области наши защитники сбили с ПЗРК «Stinger» российский самолет Су-25. Пилот истребителя катапультироваться не успел.
Запорожская областная военная администрация рассказала в Telegram, что Силы обороны края вместе с представителями Движения Сопротивления уничтожили вблизи Мелитополя радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку. «Кроме того, благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. На эти свои поражения захватчики ответили ужесточением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе», — говорится в сообщении ЗОВА. Всего за прошедшие сутки военнослужащие Сил обороны Запорожского края ликвидировали 21 рашиста, 11 — ранили. Уничтожены 3 боевых бронированных машин, БПЛА «Орлан-10», 2 автомобиля и миномет.