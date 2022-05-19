Минус 200 кафиров в сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага
Между тем в России уволили ряд высокопоставленных командиров за провалы в Украине.
Событие: С начала войны российская армия потеряла около 28 500 военных (+200 за последние сутки), сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.
Подробности и комментарии: ВСУ обезвредили и немало вражеской техники. В частности, 1254 танка (+3), 3063 боевых бронированных машин (+20), 595 артиллерийских систем (+9), 199 реактивных систем залпового огня, 93 средства ПВО (+2), 203 самолета (+1), 167 вертолетов, 455 беспилотников оперативно-тактического уровня (+14), 103 крылатые ракеты (+1), 13 кораблей/катеров, 2157 единиц техники и автоцистерн (+20), 43 единицы специальной техники. Наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях. В бою под Харьковом воины 92-й механизированной бригады захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М, рассказал военный журналист Юрий Бутус. в Facebook. «Машина в идеальном состоянии и даже с боекомплектом. Будет работать по бывшим хозяевам, наши такое оружие не бросают, а панически сбежавшим российским войскам это уже не нужно», — рассказал он и показал трофей украинских бойцов.
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Вооруженные силы Украины ликвидировали очередную партию кафиров. Фотографии уничтоженных захватчиков выложил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан. Так, ликвидирован капитан Ярослав Селезнев из Бийска, старший лейтенант Владимир Сергеев из Чувашии, старший лейтенант Олег Будников из Бурятии, майор Антон Морозов из города Вятские Поляны. «Заблудились на «учениях», но уже вернулись домой», — заметил Штефан, пишет gazeta.ua. Также ВСУ ликвидировали одного из лучших сибирских снайперов, командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова из Забайкальского края, сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на российские СМИ.
Тем временем в России уволили ряд высокопоставленных командиров за провалы в Украине, говорится в ежедневной сводке Минобороны Британии, пишет «Европейская правда». Генерал-лейтенант Сергей Кисиль, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков. Вицеадмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом россии, также, вероятно, был смещен с должности после затопления крейсера «Москва» в апреле. Начальник Генштаба россии Валерий Герасимов, вероятно, остается на своей должности, но непонятно, сохраняет ли он доверие президента путина. «Культура укрывательства и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, все больше будут отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России», — говорится в сообщении. В британском ведомстве подчеркнули, что это может создать дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще будут делегировать ключевые решения своим начальникам. «В этих условиях России будет трудно вернуть инициативу», — отметили в Минобороны Британии.