Минус 200 кафиров, 4 вертолета и 11 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Фото из сообщения Группировка Объединенных сил в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 61 000 военных (+200 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
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Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2435 российских танков (+11), 5038 боевых бронированных машин (+20), 1414 артиллерийских систем (+7), 341 РСЗО (+1), 177 средств ПВО, 266 самолетов, 232 вертолета (+4) , 1032 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3841 автомобиль и автоцистерну (+18) и 132 единицы специальной техники (+1). Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. ОК «Юг» отметила в Facebook, что два вертолета Ми-8 и Ми-24 наши воины уничтожили в районе Костромки и Брускинского на Херсонщине. А командование Воздушных сил ВСУ рассказало в FB, что ночью украинские зенитчики сбили на юге 6 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
По данным группировки Объединенных сил, убегая с Харьковщины, оккупанты оставили батальону «Дике Поле» много оружия. «Ребята уже овладели трофейным советским ПКМ, настроили под себя, чтобы россияне начали бегать лучше. Наибольшее удовольствие получили от ПТРК Фагот, россияне скоро получат это оружие назад, но в виде огня по их технике. Среди ленд-лиза был огнемет «Шмель» и гранатометы, воины испытали и их во время тактических отработок», — говорится в сообщении.
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В эфире телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что после побега рашистов из Харьковской области ВСУ собрали с их позиций более 1000 единиц трофейной техники и вооружения. По его словам, речь идет о 400 российских танках, 700 бронемашинах разного типа и 170 различных артиллерийских системах. Иногда заброшенную решистами технику и вооружение называют «русским ленд-лизом». Однако, по мнению Череватого, так говорить не стоит. «Я бы его ленд-лизом не называл. Лэнд-лиз — это положительная коннотация. США помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это начало выплаты контрибуции и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это правильнее позиционирование», — заметил представитель восточной группировки войск.