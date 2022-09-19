Минус 170 рашистов и 4 артиллерийские системы. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Утром наши зенитчики сбили еще один российский штурмовик Су-25.
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 54 650 военных (+170 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2212 танков (+2), 4720 боевых бронированных машин (+2), 1313 артиллерийских систем (+4), 312 РСЗО, 168 средств ПВО, 251 самолет, 217 вертолетов, 920 БПЛА оперативно- 2), 238 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3581 автомобиль и автоцистерну (+3) и 125 единиц специальной техники (+3).
Сегодня утром, 19 сентября, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. По данным британской разведки, за последние 10 дней РФ потеряла по меньшей мере четыре боевых самолета в Украине. «Российские ВВС пытаются оказать непосредственную воздушную поддержку своим наземным силам под давлением украинского наступления. Ситуационная осведомленность российских пилотов часто плоха. Существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над территорией противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линии фронта быстро , — говорится в сообщении разведки в Twitter. По ее данным, длительное отсутствие в России преимущества в воздухе остается одним из важнейших факторов, подкрепляющих хрупкость ее операционной структуры в Украине. в Telegram, что ночью в Кадиевке (Стаханов) ВСУ уничтожили базу рашистов в местном Дворце культуры, а на территории Новоайдарского лесхоза — технику и личный состав неприятеля. Много погибших и раненых. По его словам, вчера в результате взрыва в Сватово также ликвидированы сотни российских кафиров, которые обустроили себе «гостиницу» на территории автовокзала. «Где-то около 200 солдат русской армии там погибли», — заметил Гайдай.